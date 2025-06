HDMI 2.2. Ogłoszono specyfikację nowego standardu. 16K z 60 Hz.

HDMI 2.2 to nowy standard, który HDMI Forum wstępnie ogłosiło na początku roku podczas targów CES 2025 w Las Vegas. Teraz nadszedł czas na specyfikację techniczną, która została udostępniona producentom sprzętu. Po to, aby mogli pomału zacząć przygotowywać się do wprowadzania nowego rozwiązania na rynek, na co oczywiście jeszcze chwilę poczekamy.

Specyfikacja techniczna standardu HDMI 2.2

HDMI 2.2 wprowadza różne udoskonalenia względem obecnie dostępnego standardu z numerkiem 2.1. Nowe kable pozwolą przede wszystkim na przesyłanie dwa razy więcej danych. Przepustowość zwiększono do 96 Gbps, co jest podwojeniem względem obecnych 48 Gbps.

Obecne HDMI 2.1 pozwala na przesyłanie obrazu w jakości do 10K i 4K przy 120 Hz. Nowy standard podnosi poprzeczkę do jakości 16K przy 60 Hz. W przypadku niższych rozdzielczości obrazu prezentuje się to następująco:

4K z 480Hz

8K z 240Hz

10K z 120Hz

Standard HDMI 2.2 pozwala na przesyłanie obrazu w jakości 16K z 60 Hz. HDMI Forum materiały prasowe

Ponadto wspierane są nieskompresowane formaty wideo z 10-bitową i 12-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 8K przy częstotliwości 60 Hz i 4K przy częstotliwości 240 Hz.

Kiedy pierwsze kable HDMI 2.2 Ultra96?

HDMI Forum wierzy, że pierwsze kable zgodne z HDMI 2.2 (Ultra96) pojawią się na rynku jeszcze przed końcem tego roku. Oczywiście nie ma sensu biec od razu po nie do sklepu, bo oferowane przez nowy standard możliwości prędko nie zostaną wykorzystane. Dziś nadal trudno o treści w jakości 8K, a co dopiero 16K, które jest "pieśnią przyszłości".

Oczywiście HDMI 2.2 to standard, który z czasem zacznie zadamawiać się w różnych urządzeniach. Dotyczy to telewizorów, gdzie pewnie trafi już w przyszłym roku, konsol do gier i wiele więcej.

Wprowadzenie do nazw okablowania frazy Ultra96 sprawi jednak, że klienci będą mieć większą świadomość tego, co kupują. Obecnie są to przewody oznaczone jako Standard, High Speed, Premium High Speed oraz Ultra High Speed, gdzie brakuje jakichkolwiek informacji o oferowanych możliwościach. Po te trzeba zagłębić się mocniej w opisach.

