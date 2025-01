Rozpoczynające się targi CES 2025 w Las Vegas nie mogły obyć się bez kilku ważnych nowości na samym starcie. Spory szum wywołała prezentacja firmy NVIDIA i m.in. nowych kart graficznych z serii RTX 50XX, jak i pokazy Sony czy Samsunga. Ważną nowością jest też to, co wydarzyło się w kontekście standardów przesyłu obrazu i dźwięku. Okazuje się bowiem, że na rynek trafi nowy standard HDMI - 2.2 , czyli następca wykorzystywanego w ostatnich latach 2.1.

Na co możemy liczyć? Przede wszystkim na przepustowość przewyższającą to, co do tej pory oferował DisplayPort 2.1. Ten w dużym stopniu przebijał złącze HDMI 2.1, co możecie zobaczyć na poniższym porównaniu przepustowości: