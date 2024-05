Spis treści: 01 Do czego służy kabel HDMI?

02 Rodzaje HDMI

03 Wybór kabla HDMI do TV

Do czego służy kabel HDMI?

Kabel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) umożliwia przesyłanie nieskompresowanego sygnału audio i wideo bez jakiejkolwiek straty jakości. Jednoczesny przesył dźwięku i obrazu znacząco ogranicza liczbę kabli wymagających do połączenia urządzeń z ekranem. Zamiast kilku złącz wykorzystujemy jedno i wszystkie potrzeby pozostają zaspokojone.

Co można połączyć przy pomocy kabla HDMI? Opcji jest wiele, najczęściej łączymy w ten sposób różne urządzenia z telewizorem. Przy pomocy kabla HDMI połączymy telewizor z dekoderem satelitarnym, konsolą do gier czy np. laptopem. Taki sam przewód jest wykorzystywany przy łączeniu PC z monitorem. Sposobów na wykorzystanie HDMI jest wiele:

Komputery, laptopy

Systemy audio, kina domowe

Dekodery

Odtwarzacze wideo

Telewizory

Aparaty fotograficzne i urządzenia mobilne

Jaki kabel HDMI wybrać? Przed zakupem trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników.



Rodzaje HDMI

Kable HDMI możemy podzielić na różne rodzaje, a najważniejszym czynnikiem jest wersja HDMI. Tych na przestrzeni lat pojawiło się kilka z uwagi na nieustanną ewolucję technologii przesyłania obrazu i dźwięku. Na rynku znajdziemy kilka wariantów kabla ze względu na wersję:

HDMI1-1,2a - do 4,95 Gbit/s (TMDS), do 3,96 Gbit/s (wideo), bez 4K

- do 4,95 Gbit/s (TMDS), do 3,96 Gbit/s (wideo), bez 4K HDMI 1,3c - do 2560 × 1600 p75, 8,16 Gbit/s

- do 2560 × 1600 p75, 8,16 Gbit/s HDMI 1,4 - do 10,2 Gbit/s (TMDS), do 8,16 Gbit/s (wideo), 4K

- do 10,2 Gbit/s (TMDS), do 8,16 Gbit/s (wideo), 4K HDMI 2.0 - do 4096 × 1600 p60, 18 Gbit/s

- do 4096 × 1600 p60, 18 Gbit/s HDMI 2.1 - do 7680 × 4320 p60 (8K), 48 Gbit/s

Istotne są również oznaczenia wersji przewodów. Starsze warianty obsłużą najwyżej 720p lub zwykłe Full HD, podczas gdy obecnie coraz więcej z nas korzysta z obrazu 4K, a w tle majaczy nam już nawet format 8K. Jaki kabel wybrać, aby obsłużył najlepszej jakości obraz i audio? Wariant Premium High Speed HDMI Cable pozwoli nam wyświetlić maksymalnie 4K i 60 Hz (liczba klatek na sekundę). Jeszcze lepszą opcją wydaje się być Ultra High Speed HDMI Cable, który jest zdolny do obsługi 10K w 120 klatkach na sekundę.

Warto również wziąć pod uwagę AWG, czyli oznaczenie wielkości przekroju przewodu. Mniejszy wynik AWG to większa średnica, a co za tym idzie wyższe natężenie prądu przepływającego przez przewód.

Wybór kabla HDMI do TV

Wielu z nas decyduje się na zakup HDMI 2.0, co teoretycznie jest wystarczające do obsługi wysokiej rozdzielczości 4K bez większych problemów. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji ograniczamy się do wyświetlania obrazu z częstotliwością 60 klatek na sekundę. Czy to mało? To zależy. Rzućmy okiem na konsole do gier. Obecna generacja jest praktycznie pozbawiona dużych tytułów, które wyświetlane są w 4K przy 120 FPS. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości stan rzeczy nie ulegnie zmianie.

A jeżeli kable montujemy np. w ścianie, to warto myśleć przyszłościowo, aby uniknąć niepotrzebnego rozbierania naszej instalacji i przeciągania nowych przewodów. W takiej sytuacji dobrym wyborem będzie nowy HDMI 2.1, dzięki któremu zagwarantujemy sobie spokój na kilka dobrych lat.