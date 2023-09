Spis treści: 01 Co to jest HDMI-CEC i jak działa?

02 Jeden pilot do wszystkiego. Jak to uruchomić w tv i dekoderze?

03 Jakie urządzenia mają HDMI-CEC?

04 Jak włączyć i skonfigurować HDMI-CEC?

05 Jaka jest różnica między HDMI-CEC a HDMI eARC?

06 Jeden pilot do wszystkiego - podsumowanie

Co to jest HDMI-CEC i jak działa?

CEC to skrót od Consumer Electronic Control. Funkcja została wprowadzona już dawno, bo w ramach pierwszej generacji HDMI (High Definition Multimedia Interface) - technologii, która umożliwiła cyfryzację telewizji.

Przewód HDMI zapewnia przesyłanie między urządzeniami dźwięku, obrazu czy innych informacji jednocześnie i w obu kierunkach. Funkcja CEC dodatkowo pozwala na kontrolę nawet 15 urządzeń za pomocą jednego pilota. W praktyce jednak używa się go do obsługi kilku najczęściej używanych sprzętów - dla przykładu telewizora i dekodera.

Co potrafi HDMI-CEC? Dzięki technologii można włączać i wyłączać urządzenia, pauzować i wznawiać odtwarzanie, obsługiwać menu na ekranie telewizora, zmieniać kanały i głośność czy wyświetlać rozszerzone informacje na temat oglądanych treści.

Za sprawą HDMI-CEC można więc wykorzystać pilot do telewizora, żeby uruchomić dekoder czy system kina domowego.

Jeden pilot do wszystkiego. Jak to uruchomić w tv i dekoderze?

HDMI CEC to standardowy protokół, który jest stosowany nawet w urządzeniach sprzed 20 lat. Obecnie jest jednak bardziej dopracowany. Jak uruchomić go w urządzeniach?

Po pierwsze upewnij, że każde urządzenie wspiera i ma włączone HDMI-CEC. Po drugie, trzeba je odpowiednio skonfigurować, co niestety czasami może sprawiać problemy.

Jakie urządzenia mają HDMI-CEC?

Jak sprawdzić czy telewizor, dekoder albo kino domowe obsługuje HDMI-CEC? Najlepszym sposobem jest sprawdzenie danych technicznych sprzętu - zawartych np. w dołączonej do niego instrukcji lub dostępnych w internecie. Należy również upewnić się, że funkcja CEC jest włączona - często producenci domyślnie ją wyłączają.

Aby to zrobić, należy przejść do ustawień urządzenia. Informacje o usłudze CEC najczęściej można znaleźć w zakładce System.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że producenci sprzętu stosują różne nazwy dla tej funkcji. HDMI-CEC może być więc opisane jako synchronizowanie, łączenie lub kontrolowanie innych urządzeń za pomocą HDMI. Wiele producentów telewizorów stosuje też unikalne nazwy takie jak:

Anynet+ (Samsung),

Bravia Link lub Bravia Sync (Sony),

SimpLink (LG),

EasyLink (Philips),

VieraLink lub EZ-Sync (Panasonic),

CE-Link lub Regza Link (Toshiba).

Dlatego też niektórzy nazywają HDMI-CEC ukrytą funkcją telewizorów i innych urządzeń RTV. Aby z niej skorzystać, niestety często trzeba poszukać odpowiednich ustawień. Jeśli masz problem z ich znalezieniem, pomocne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną oferowaną przez producenta danego urządzenia.

Jak włączyć i skonfigurować HDMI-CEC?

Jak włączyć i skonfigurować HDMI-CEC, aby móc obsługiwać kilka urządzeń jednym pilotem? Dokładna procedura może się różnić w zależności od marek i typów łączonych urządzeń.

Na pewno potrzebne będą jednak kable HDMI do podłączenia zewnętrznych urządzeń z telewizorem.

Najlepszym rozwiązaniem jest odłączenie wszystkich sprzętów, a następnie podłączenie ich pojedynczo i dokonanie konfiguracji. Jak ten proces wygląda w uproszczeniu?

Należy kolejno:

podłączyć wybrane urządzenie do telewizora za pomocą kabla HDMI, otworzyć menu telewizora i wybrać ustawienia, odnaleźć "wejścia zewnętrzne" lub zakładkę "input", a następnie poszukać zakładki HDMI, wybrać sterowanie przez HDMI, HDMI-CEC setup lub inną podobnie brzmiącą opcję, a jeśli jest nieaktywna, włączyć ją, w ustawieniach wybrać urządzenie do sparowania i połączyć.

Tak samo należy postępować z każdym innym urządzeniem, które chcesz obsługiwać za pomocą jednego pilota. W razie kłopotów warto skontaktować się z pomocą techniczną producenta lub sprawdzić fora internetowe.

Trzeba bowiem przyznać, że konfiguracja HDMI-CEC często jest dość kłopotliwa, a podłączone urządzenia nie zawsze działają prawidłowo. Jeśli jednak będziesz je konfigurować pojedynczo, masz większe szanse na sukces.

Jaka jest różnica między HDMI-CEC a HDMI eARC?

HDMI-CEC nie jest jedyną przydatną technologią rozszerzającą możliwości telewizora i innych sprzętów RTV.

Enhanced Audio Return Channel (eARC) również bardzo ułatwia codzienne użytkowanie domowych urządzeń. Jest to standard kanału zwrotnego obsługiwany od 2017 roku. Umożliwia on obsługę sygnałów wysokiej rozdzielczości i przekazywanie ich z telewizora do amplitunera lub soundbara.

Dzięki temu użytkownicy mogą się cieszyć wysokiej jakości dźwiękiem i obrazem przy odtwarzaniu filmów czy seriali w aplikacjach (np. YouTube, Netflix, Disney+) na swoich smart TV

eARC, w porównaniu do stosowanego wcześniej standardu ARC, umożliwia uzyskanie znacznie większej szerokości pasma i prędkości transmisji danych.

Dzięki zastosowaniu nowej technologii redukuje się potrzebę kompresji, co umożliwia korzystanie z naprawdę wysokiej jakości obrazu i dźwięku (w tym Dolby Atmos lub DTS:X). Należy jednak pamiętać, że do korzystania z formatu eARC potrzebne jest połączenie wykonane za pomocą nowoczesnego kabla HDMI, który wspiera tę technologię. Ponadto łączone urządzenia muszą ją obsługiwać.

Do eARC są przystosowane wszystkie sprzęty obsługujące standard HDMI 2.1. Zdarza się również, że producent zapewnił aktualizacje oprogramowania dla sprzętu niższej klasy (np. obsługującego standard HDMI 2.0.). Dla prawidłowego działania funkcji zwykle konieczne jest również włączenie opcji HDMI-CEC.

Jeden pilot do wszystkiego - podsumowanie

HDMI-CEC to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia np. włączanie telewizora i dekodera telewizji cyfrowej jednym przyciskiem. Niektóre integracje bywają jednak uciążliwe, przez co niektórzy świadomie z nich rezygnują. Jeśli jednak jesteś zainteresowany ograniczeniem liczby używanych na co dzień pilotów, warto się zainteresować tą usługą.

Jest ona dostępna w większości nowoczesnych telewizorów i pozwala parować je z urządzeniami takimi jak dekodery, odtwarzacze, soundbary czy konsole do gier. Sprawdź powyższe wskazówki, aby połączyć swoje sprzęty i korzystać z nich wygodniej!