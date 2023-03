Potrafisz rozszyfrować te zwoje sprzed 2000 lat? Możesz wygrać 250 tys. dolarów

To jednak dopiero początek i pracy jest zdecydowanie zbyt wiele jak na jeden zespół badawczy, dlatego naukowcy ogłaszają globalny konkurs na odczytanie zwęglonych papirusów. Nosi on nazwę Wyzwanie Wezuwiusza i oddaje w ręce zainteresowanych wspomniane oprogramowanie oraz tysiące trójwymiarowych zdjęć rentgenowskich dwóch zwiniętych zwojów będących w posiadania Instytutu Francji i trzech fragmentów papirusu.

Prof. Seales ma nadzieję, że nagrody w wysokości 250 tys. dolarów przyciągną grupy badawcze i śmiałków z całego świata, którzy pomogą ulepszyć sztuczną inteligencję i przyspieszyć dekodowanie jedynej nienaruszonej biblioteki, która przetrwała od starożytności.



Osoba, która jako pierwsza odczyta udostępnione materiały, może liczyć na nagrodę główną w wysokości 150 tys. dolarów, a przewidziane są także nagrody w wysokości 100 tys. dolarów za postępy w pracach. Uczestnicy mają czas do końca 2023 roku i mogą używać wszelkich niezbędnych środków, jak uczenie maszynowe, obrazowanie komputerowe itd., ale co ciekawe aktualnie mają dostęp tylko do danych odpowiadających górnej połowie zwojów i dopiero jeśli ich metodologia okaże się skuteczna, zespół Vesuvius Challenge zapewni im dostęp do dolnej połowy artefaktów.

Mamy konkurs, abyśmy mogli zwiększyć naszą zdolność do wydobywania coraz większej ilości tekstu. Konkurenci będą stać na naszych ramionach z całą naszą pracą w ręku dodaje Seales.