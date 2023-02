W poszukiwaniu "ciemnej materii"

Naukowcy po raz kolejny doszli do wniosku, że we wszechświecie istnieje materia, której nie widzą teleskopy, ale która jak najbardziej istnieje. Nazwali ją "ciemną materią" i "ciemną energią".

Ciemna materia to ok. 27 procent masy energii Wszechświata, obok materii zwykłej (widzialnej) i dominującej ciemnej energii. Tej ostatniej jest aż prawie 70 procent całkowitej masy materii wszechświata.



Zdjęcie Rozkład materii we wszechświecie / grafika: Wikipedia / domena publiczna

Szacowany udział ciemnej energii i ciemnej materii w energii Wszechświata: 68,3% to ciemna energia,26,8% to ciemna materia,4,9% to międzygalaktyczny gaz oraz gwiazdy. Mapa materii wszechświata pokazuje, że niewiele wiemy o tym, jak jest zbudowany i z czego. Jest to jednak ważny krok na drodze do zrozumienia istoty "ciemnej energii" i "ciemnej materii". Fizyk, który zbliży się do tej wielkiej tajemnicy, z pewnością dostanie nagrodę Nobla.