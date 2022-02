Powstała najmniejsza bateria świata. Jest mniejsza niż kryształek soli

Daniel Górecki Nauka

Postępująca miniaturyzacja elektroniki to z jednej strony nowe możliwości, a z drugiej kolejne wyzwania, a jednym z nich są akumulatory w wersji mini. Wygląda jednak na to, że inżynierowie Chemnitz University of Technology pomogą nam je rozwiązać, a przynajmniej na to wskazuje stworzona przez nich rekordowo mała bateria.

Mniejsza niż kryształek soli - taka jest nowa bateria 123RF/PICSEL