Pracować 4 dni w tygodniu i tyle samo zarabiać? To naprawdę działa!

To jeden z tych tematów, które wzbudzają ogromne emocje wśród pracowników i pracodawców. Od dawna toczy się dyskusja, czy można skrócić czas pracy w tygodniu z 5 do 4 dni. Pracodawcy przekonują, że takie rozwiązanie oznaczałoby poważne kłopoty finansowe każdej firmy. Naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA postanowili to sprawdzić i wreszcie przeprowadzili rzetelne badania. Ich wyniki mogą być miłą niespodzianką dla wszystkich, którzy chcą pracować mniej. Okazuje się, że ma to sens.