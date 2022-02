Planeta nazwa Proxima d, okrążą gwiazdę Proxima Centauri w odległości ok. 4 milionów km - to mniej niż 1/10 dystansu między Merkurym a Słońcem. Jest egzoplanetą najbliższą Ziemi, a przy tym jedną z najlżejszych, jakie kiedykolwiek udało nam się znaleźć.

- Odkrycie to pokazuje, że nasz najbliższy gwiezdny sąsiad wydaje się być pełen interesujących nowych światów, będących w zasięgu dalszych badań i przyszłej eksploracji - powiedział João Faria z Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço w Portugalii i główny autor badania opublikowanego w "Astronomy & Astrophysics".



Proxima Centauri to gwiazda określana mianem czerwonego karła, oddalona od nas o 4,24 lat świetlnych, znajdująca się w gwiazdozbiorze Centaura. Odkrył ją w 1915 r. Robert Innes. Jest gwiazdą najbliższą Układu Słonecznego, ale nie można jej wypatrzeć gołym okiem - jej blask jest zbyt słaby.



Proxima d okrążą gwiazdę macierzystą w odległości ok. 4 mln km. Nie znajduje się ona w ekosferze, czyli obszarze wokół gwiazdy, gdzie może istnieć woda w stanie ciekłym. Planeta potrzebuje zaledwie pięciu dni, by wykonać pełny obieg wokół Proximy Centauri.



Naukowcy już od jakiegoś czasu wiedzą, że wokół Proximy Centauri krążą dwie inne planety: Proxima b o masie zbliżonej do Ziemi znajdująca się w ekosferze oraz kandydatka na planetę Proxima c na odległej orbicie. Proxima b jest planetą wyjątkową, namierzoną kilka lat temu za pomocą instrumentu HARPS, której istnienie potwierdzono w 2020 r. za pomocą instrumentu Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO). Podczas obserwacji Proximy b astronomowie dostrzegli ślady kolejnego obiektu.



- Po uzyskaniu nowych obserwacji, byliśmy w stanie potwierdzić ten sygnał jako nowego kandydata na planetę. Byłem podekscytowany wyzwaniem, jakim było wykrycie tak małego sygnału, a przez to odkrycie egzoplanety tak blisko Ziemi - dodał João Faria.



Zgodnie z katalogiem NASA, do tej pory potwierdzono istnienie 4914 egzoplanet (stan na 10 lutego 2022 r.), a kolejnych 8493 obiekty czekają na weryfikację. Proxima d ma zaledwie 1/4 masy Ziemi i jest najlżejszą egzoplanetą kiedykolwiek zmierzoną przy użyciu techniki prędkości radialnych.

Wkrótce może udać nam się odkryć kolejne planety dzięki budowanemu przez ESO na pustyni Atakama Ekstremalnie Dużego Teleskopu (ELT).