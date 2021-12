Przełom w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Odkryto nowy rodzaj limfocytów B

Naukowcy z amerykańskiego National Eye Institute (NEI) zidentyfikowali, wyizolowali i scharakteryzowali niezwykłą populację limfocytów B regulatorowych, które hamują działanie układu immunologicznego, redukując stan zapalny. Badania przeprowadzone na myszach zmniejszyły objawy stwardnienia rozsianego (SM) i autoimmunologicznego zapalenia błony naczyniowej oka. Przeprowadzone badania mogą pozwolić na opracowanie innowacyjnych terapii stosowanych do leczenia chorób autoimmunologicznych.

- Jesteśmy pierwszymi, którzy opisali tę unikalną populację limfocytów B regulatorowych. Chociaż podobne w funkcji do innych, limfocyty I27-Breg mają odrębny profil ekspresji genów i wywodzą się z wrodzonej linii limfocytów B-1a - powiedział dr Charles Egwuagu, który kieruje Sekcją Immunologii Molekularnej NEI.



Reklama

Nowy rodzaj limfocytów B

Zapalenie błony naczyniowej oka to grupa groźnych chorób, do których zalicza się chorobę Behceta, retinochoroidopatię ptasią i oftalmię współczulną. Mają one podłoże autoimmunologiczne i wynikają z nieprawidłowości w działaniu układu odpornościowego. Cechują się nawracającymi cyklami zapalenia wewnątrzgałkowego. Obecne terapie obejmują kortykosteroidy, ale ich długotrwałe stosowanie jest ryzykowne.



Limfocyty B regulatorowe (Breg) to podrodzina limfocytów B, które odgrywają ważną rolę podczas stanu zapalnego i nowotworzenia. Patrolują one krew w poszukiwaniu intruzów. Główną funkcją limfocytów Breg jest modulowanie układu odpornościowego poprzez różnego rodzaju cytokiny, np. interleukiny IL-10 i IL-35, które hamują przewlekły stan zapalny. Limfocyty Breg równoważą biologiczne efekty cytokin prozapalnych (IFN-gamma i IL-17). Mówiąc wprost: ten rodzaj limfocytów B odpowiada za zachowanie równowagi naszego układu odpornościowego.



Limfocyty te zostały odkryte podczas leczenia RZS za pomocą rytuksymabu (przeciwciała monoklonalnego). W 2014 r. laboratorium Egwuagu odkryło kolejnych Breg wydzielających IL-35. Okazało się, że te wydzielane interleukiny tłumią choroby autoimmunologiczne, takie jak RZS czy wspomniane urazy oka. Zespół Egwuagu wysunął tezę o istnieniu podrodziny limfocytów B wydzielających inny rodzaj interleukiny - IL-27.



Co z tego wynika?

Badania wykazały, że limfocyty B produkujące IL-27 występują w jamie otrzewnowej myszy. Po kontakcie z patogenami, komórki te tracą zdolność do produkcji naturalnych przeciwciał IgM i przekształcają się w inne komórki odpornościowe. Przechodzą z jamy otrzewnej do wtórnych tkanek, np. śledziony. Limfocyty I27-Breg są również obecne w krwi pępowinowej.



Badania potwierdziły, że zastrzyki z limfocytami I27-Breg są skuteczne w leczeniu niektórych chorób autoimmunologicznych. Nie wykazują one ani swoistości na konkretne antygeny i choroby, więc mogą być skuteczne dla szerokiego spektrum leków na choroby autoimmunologiczne.



Naukowcy zamierzają wykorzystać egzosomy - cząsteczki zawierające cytokiny uwalniane przez komórki - jako potencjalny wektor do dostarczania IL-27 wyhodowanej w warunkach laboratoryjnych.