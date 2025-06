Dokowanie na ISS. Jak kapsuła Dragon połączy się ze stacją kosmiczną?

Kiedy kapsuła Dragon zbliży się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zacznie się jeden z najprecyzyjniejszych manewrów w całej misji kosmicznej. Choć wygląda to jak powolne zbliżanie się dwóch obiektów w ciszy przestrzeni, w tle pracują setki czujników, silniki korekcyjne i zespoły kontroli lotu z Ziemi. Całość jest w dużej mierze autonomiczna. Oznacza to, że po początkowym etapie zbliżania i kontroli systemów przez załogę, to komputer kapsuły przejmuje kontrolę nad końcową fazą manewru. Astronauci monitorują ten proces, mając możliwość interwencji w razie potrzeby, ale zazwyczaj nie jest to konieczne. Systemy automatyczne są zaprogramowane tak, aby utrzymać optymalny profil podejścia, minimalizując zużycie paliwa i zapewniając bezpieczeństwo.