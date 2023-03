Matcha dobra na wszystko? Na to wygląda

Matcha, bo o niej właśnie mowa, od dawna znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości, a teraz dowiadujemy się, że należy do nich dopisać jeszcze działanie podobne do antydepresantów. Nie wiecie, o jakiej herbacie mowa?

To już spieszymy z tłumaczeniem, że matcha to drobny proszek wytwarzany z liści rośliny Camellia sinensis - tej samej, z której produkuje się herbaty białe, zielone, czarne i oolong. Jej uprawa nieco się jednak różni, bo trzy tygodnie przed zbiorami krzewy są osłaniane przed słońcem, przez co ich wzrost jest spowolniony, a liście nabierają bladego odcienia zieleni i wytwarzają aminokwasy (po suszeniu są ścierane na proszek).

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o korzyściach zdrowotnych płynących z picia tej herbaty, a wszystko za sprawą wysokiego stężenia przeciwutleniaczy i substancji przeciwzapalnych.

Uważa się również, że matcha zmniejsza niepokój i poprawia nastrój, a biorąc pod uwagę, że depresja jest najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem psychicznym na świecie i może znacznie upośledzać codzienne funkcjonowanie, potwierdzenie w badaniach naukowych jest na wagę złota.

Wyniki te sugerują, że sproszkowana matcha wywiera działanie podobne do antydepresyjnego poprzez aktywację układu dopaminergicznego w mózgu (...) Włączenie matchy do programów promocji zdrowia może potencjalnie poprawić jej powszechną użyteczność twierdzą autorzy badania.