Grzbiety śródoceaniczne to ogromne, największe na Ziemi struktury linijne na dnie oceanu, które niejako oplatają glob - ich łączną długość szacuje się na ok. 70 tys. km. Grzbiet powstaje w miejscu rozsuwania się płyt tektonicznych - i taki rozległy system górski charakteryzuje silna aktywność sejsmiczna i termiczna. Naukowcy obserwowali teren przy otworze hydrotermalnym Tica, wokół którego wytworzył się bujny ekosystem.

- To był niesamowity widok - powiedziała Kaitlyn Beardshear z Woods Hole Oceanographic Institution, która dowodziła tego dnia rejsem. - Całe życie i cechy, które widziałam zaledwie kilka dni wcześniej, zniknęły. Nie mogę uwierzyć, że mieliśmy tyle szczęścia, że byliśmy tam w ciągu kilku godzin od wybuchu - przekazała The New York Times.

Wulkaniczna erupcja zniszczyła ten bujny ekosystem, pokrywając go świeżą lawą. Choć w tym miejscu od czasów jego odkrycia już trzeci raz zanotowano, że doszło do erupcji, to jednocześnie był to pierwszy raz, kiedy naukowcy na własne oczy zaobserwowali takie zjawisko na grzbiecie oceanicznym. Erupcja ta daje unikalną możliwość badania procesów tworzenia nowego dna morskiego oraz jego wpływu na chemię oceaniczną, ekosystemy i życie mikrobiologiczne.