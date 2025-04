Great Blue Hole - Wielka Błękitna Dziura u wybrzeży Belize, to niesamowita naturalna formacja na wodach Morza Karaibskiego. Ten ogromny, głęboki lej krasowy, który powstał ok. 10 tys. lat temu, został lata temu spopularyzowany przez słynnego badacza mórz i podróżnika, Jacquesa Cousteau. Od tamtej pory mierząca ok. 318 m średnicy i głęboka na ok. 124 metry "dziura w morzu" przyciąga rzesze nurków - Wielka Błękitna Dziura uznawana jest bowiem za jedno z najlepszych miejsc na świecie do nurkowania.