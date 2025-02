Rafy koralowe odgrywają kluczową rolę w oceanach, stanowiąc dom dla wielu gatunków organizmów. To zróżnicowane ekosystemy , które nie tylko wspierają różnorodność biologiczną , ale także chronią wybrzeża przed erozją oraz są źródłem pożywienia i dochodu dla milionów ludzi na całym świecie. Niestety, działalność człowieka, w tym zanieczyszczenie wód, przełowienie i urbanizacja wybrzeży, a poza tym zmiany klimatyczne , prowadzą do degradacji raf koralowych.

Jednym z największych zagrożeń dla raf jest zjawisko blaknięcia. Występuje, gdy stresory środowiskowe, takie jak podwyższona temperatura wody, powodują zaburzenie symbiozy między koralowcami a glonami. To prowadzi do wyblaknięcia i osłabienia koralowców, a w konsekwencji może skutkować ich śmiercią. Już 75 proc. raf doświadczyło stresu cieplnego w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Poważnym uszkodzeniom uległa przez to największa rafa na świecie: Wielka Rafa Koralowa.