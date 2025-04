Jak możemy przeczytać w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), naukowcy wykorzystali tomografię sejsmiczną - metodę obrazowania wnętrza wulkanu, porównywalną do technik stosowanych w diagnostyce medycznej ludzkiego ciała. Fale sejsmiczne przemieszczają się z różną prędkością w zależności od rodzaju materiału, co pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz wysokiej rozdzielczości.