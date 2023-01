Jak na razie naukowcy z Uniwersytetu Południowej Florydy, którzy badają tę tajemnicę, nie mają jeszcze odpowiedniego wyjaśnienia. Jednakże dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego badacze zauważyli, że pojawianie się białych plam i ich rozmiar w okresie od 2003 do 2020 roku wydawał się powiązany z porami roku. Mętna woda utrzymywała się zazwyczaj od kilku dni do trzech miesięcy.

Największe plamy występowały od marca do maja i od października do grudnia. Naukowcy wyliczyli, że obszary mętnej wody miały powierzchnię około 2,4 kilometra kwadratowego dla regionu Bahamów. Co ciekawe, w latach 2011-2015 powierzchnia plam nagle się powiększyła, do 200 kilometrów kwadratowych w szczytowym momencie. Z kolei od 2015 do 2019 roku plamy zmniejszały się, lecz nie powróciły do wielkości sprzed 2011 roku.

Jak mówi oceanograf Chuanmin Hu z USF: - Chciałbym móc powiedzieć, dlaczego widzieliśmy ten szczyt aktywności, ale jeszcze nie wiemy za wiele -. Naukowcy sugerują, że może chodzić o 10-letni cykl.

- Widzimy pewne interesujące relacje między warunkami środowiskowymi, takimi jak pH, zasolenie wody oraz zachowanie wiatrów i prądów, ale nie możemy jeszcze powiedzieć, jakie dokładnie procesy mechaniczne, biologiczne lub chemiczne były odpowiedzialne za ten szczyt aktywności - dodał Hu.

Jak zaznaczają naukowcy, należy przeprowadzić znacznie więcej badań terenowych, by określić konkretną przyczynę powstawania tajemniczych białych plam w oceanach. Wyniki badań zostały opublikowane Remote Sensing of Environment .