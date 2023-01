I wcale nie mowa tutaj o próbie zadomowienia się wśród innych producentów na stałe. Chodzi o te jednorazowe próby, które największe emocje budzą właśnie w fazie plotek i ogłoszeń, później zaś wszyscy o nich zapominają. Tak zrobiła na przykład firma Pepsi. Teraz przyszedł czas na konkurencję w postaci Coca-Coli.

Coca-Cola z własnym telefonem

Do sieci trafiło zdjęcie nowoczesnego smartfona, którego stylistyka nie pozostawia złudzeń. Urządzenie wygląda niczym wewnętrzny telefon szefa wszystkich szefów w korporacji znanej z przywłaszczenia sobie świąt Bożego Narodzenia. Smartfon Coca-Coli poza specjalnym designem przypomina jednak coś jeszcze.

Sprawne oko od razu wychwyci podobieństwo do wydanego nie tak dawno Realme 10 4G. Dwa równej wielkości obiektywy umiejscowione w lewym górnym rogu tylnej obudowy i lampka flesza, nie pozostawiają złudzeń. Smartfon sygnowany logiem popularnego producenta napojów może okazać się współpracą z chińską firmą.

Na razie nieoficjalnie

Chociaż poza przedstawioną wizualizacją nie wiemy zbyt wiele o samym urządzeniu, to wiele światła na sprawę rzuca domniemana współpraca. Realme ma już takowe na swoim koncie, dlatego połączenie sił z Coca-Colą nie byłoby niczym ani nowym, ani też zbytnio zaskakującym. Przy okazji moglibyśmy mniej więcej przewidzieć podzespoły nadchodzącego modelu.

Zdjęcie Smartfon od Coca-Coli już niedługo pojawi się w Indiach. / 91 Mobiles & OnLeaks / materiał zewnętrzny

Oryginalnie, Realme 10 4G może pochwalić się dobrym ekranem AMOLED o przekątnej 6,4 cala i odświeżaniem 90 Hz, procesorem MediaTek MT8781 Helio G99 wykonanym w architekturze 6nm, 8GB RAM, slotem na karty pamięci i baterią 5000 mAh. Cena w Polsce to obecnie około 1299 zł, dlatego mowa o szalenie opłacalnym sprzęcie, który nie ma sobie równych w tym segmencie.

Nie oznacza to jednak, że w obliczu potencjalnego mariażu z Coca-Colą nic nie uległoby zmianie. Sam design z pewnością podbije cenę, ale można również liczyć na nieco odmienne parametry — w końcu mowa o smartfonie... premium? Okej, nie przesadzajmy. Tak czy inaczej, urządzenie będzie wyróżniało się na tle pozostałych modeli i zasługuje na coś ekstra poza samym wyglądem. Może specjalna nakładka systemowa i wyjątkowe aplikacje? Coś w rodzaju otwieracza do butelek...

Premiera nowego urządzenia

Obecnie zapowiedziana została marcowa premiera urządzenia w Indiach. Pozostaje pytanie, czy smartfon trafi również na rynek globalny, w tym do Polski. Biorąc pod uwagę dostępność urządzeń Realme w naszym kraju, nie powinno być z tym większego problemu. Ale czy sprzęt spotka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem?

Niekoniecznie. Mamy do czynienia z wielkim smartfonowym banerem reklamowym, za który przyjdzie nam jeszcze zapłacić. To inna sytuacja niż np. modele produkowane we współpracy z artystami, czy markami samochodowymi — w tych przypadkach zakup mógł być argumentowany mocnymi parametrami i naprawdę eleganckim designem, wykorzystującym np. skórę na obudowie.