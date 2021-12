Rak piersi niejedno ma imię. Odkryto aż 12 różnych typów tego nowotworu

Naukowcy z UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center zrobili krok naprzód w rozumieniu mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój raka piersi, dzięki połączeniu dwóch kluczowych metod: analizy genetycznej i badania ich patologii. Dzięki trwającym 10 lat badaniom, wspieranym przez The Cancer Genome Atlas (TCGA) znaleziono wiele cech wspólnych między klasyfikacjami genetycznymi i patologicznymi raka piersi. Udało się odkryć, że nie ma jednej choroby określanej mianem "raka piersi" - nowotwór ten może występować w 12 różnych odmianach biologicznych.

- Od dawna wiedzieliśmy, że rak piersi nie jest jedną chorobą, a teraz dzięki latom badań molekularnych, dodanych do dziesięcioleci wiedzy patologicznej, zaczęliśmy integrować te dwa systemy w jeden język. Powinno to znacznie wspomóc przyszłe wysiłki badawcze i umożliwić szybsze przełożenie wyników badań molekularnych do laboratorium patologicznego do użytku klinicznego - powiedział dr Charles Perou, jeden z dyrektorów UNC Lineberger Breast Cancer Research Program.



Nie jeden, a 12 różnych typów raka piersi

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od dawna klasyfikuje nowotwory piersi na wiele typów w oparciu o unikalny kształt, strukturę i rozmiar komórek nowotworowych. Najczęstszy typ raka piersi to tzw. inwazyjny rak przewodowy, który stanowi 65-80 proc. wszystkich nowotworów piersi. Chociaż ten typ jest głównym przedmiotem zainteresowania naukowców, to badania rzadszych odmian często prowadziły do zaskakujących odkryć.



Naukowcy przeanalizowali ponad 10 000 tkanek z repozytorium TCGA, co pozwoliło na zbadanie wcześniej znanych, ale rzadszych patologii piersi. Zespół TCGA Breast Cancer, kierowany przez Perou, uzyskał wystarczającą liczbę próbek dla co najmniej sześciu rzadkich podtypów raka piersi, z których każdy charakteryzował się interesującymi i unikalnymi cechami molekularnymi.



Naukowcy zwrócili uwagę na rzadkiego raka metaplastycznego, podtyp o złym rokowaniu klinicznym. Odkryto, że niektóre raki metaplastyczne były blisko spokrewnione z czerniakami, które są agresywnymi nowotworami skóry, a także mięsakami, które występują w kościach i tkance łącznej.



Badacze planują zagłębić się w cechy molekularne i pochodzenie komórkowe metaplastycznych raków piersi. Interesuje ich również, dlaczego niektóre z 12 grup biologicznych wykazują obecność komórek odpornościowych zdolnych do naciekania komórek nowotworowych, a inne nie. To może pozwolić na opracowanie nowoczesnych terapii celujących w komórki odpornościowe w tkankach nowotworowych.