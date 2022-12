Jak przekonuje dr Adam Roberts, główny badacz z Infection Innovation Consortium (iiCON), który przeanalizował wymazy z wielu różnych przedmiotów codziennego użytku pod kątem czystości, kasy samoobsługowe są szczególnie bogatymi siedliskami bakterii, wirusów i innych "dodatków", z którymi wolelibyśmy nie mieć kontaktu. A że zbliżamy się do czasu intensywnych zakupów przedświątecznych, postanowił zaapelować do klientów o pilnowanie regularnego mycia rąk, przedstawiając dowody na to, co czeka na powierzchniach tego typu.



Kasy samoobsługowe kryją wiele "niespodzianek"

Jego badanie ujawniło, że niemal na wszystkich powierzchniach, z jakimi mamy kontakt, znajdują się bakterie E.coli, na poręczach schodów automatycznych czeka powodujące grzybicę Candida albicans, a ekrany kas samoobsługowych chętnie podzielą się z nami... fekaliami i drobnoustrojami prowadzącymi m.in. do infekcji dróg moczowych.

Próbki z kas samoobsługowych charakteryzowały się jednym z najwyższych wskaźników bakteryjnych, ponieważ znaleźliśmy na nich pięć różnych rodzajów potencjalnie chorobotwórczych bakterii. Obejmowało to Enterococcus, który znajduje się w ludzkich odchodach i chociaż jest zwykle nieszkodliwe, może oczywiście prowadzić do chorób, szczególnie u osób, które mają osłabiony układ odpornościowy tłumaczy dr Adam Roberts.

I choć badacze wyjaśniają, że bakterie te występują naturalnie w kale i jelitach, w odpowiednim środowisku mogą powodować poważne choroby u ludzi, dlatego tak ważne jest dbanie o higienę, tj. mycie rąk po pracy na komputerze, z którego korzysta ktoś poza nami, po wizycie w centrum handlowym czy zakupach, szczególnie z wykorzystaniem kasy samoobsługowej, nie wspominając nawet o myciu ich po wizycie w toalecie i przed każdym posiłkiem.

Naukowcy wskazują też, że nie chodzi tylko o nas samych, ale i odpowiedzialność za inne osoby, których odporność może być osłabiona - jak pokazały ich ankiety, wiele osób martwi się rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych tej zimy. To właśnie dlatego powstają kampanie typu Simple Things, których celem jest nawoływanie wszystkich do stosowania czterech kluczowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zimowych chorób, tj. mycia rąk, dezynfekcji powierzchni, zachowania dystansu w przypadku złego samopoczucia oraz zakrywania ust podczas kichania lub kaszlu.

Nasze wyniki pokazały, że na przedmiotach, których dotykamy każdego dnia, żyje wiele bakterii. Te bakterie są całkowicie niewidoczne gołym okiem - powierzchnie mogą wyglądać na czyste, ale mogą być pokryte bakteriami. Ale są proste rzeczy, które możemy zrobić, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się (...) możemy podjąć kroki w celu zmniejszenia szybkości przenoszenia zarazków z jednej osoby na drugą, po prostu utrzymując ręce w czystości - myjąc je po skorzystaniu z łazienki podsumowuje Matt Ashton, Dyrektor Zdrowia Publicznego w Liverpoolu.