Stan zdrowia ojca wpływa na rozwój dziecka. Nowe badanie to potwierdza

Autorzy badania twierdzą, że tego rodzaju negatywny stan emocjonalny ojca ma znaczące znaczenie dla rozwoju dziecka w okresie od poczęcia do drugiego roku życia. W tym czasie maluch jest szczególnie wrażliwy na stan psychiczny swych rodziców, zwłaszcza matki. Jednak ważny jest też stan psychiczny jego ojca.

- Mężczyźni są narażeni na większe ryzyko stresu psychicznego w okresie przejściowym do ojcostwa. Wskaźniki rozpowszechnienia depresji poporodowej u mężczyzn wynoszą aż 8 proc., 11 proc. ma zaburzenia lękowe, a od 6 proc. do 9 proc. przeżywa silny stres - piszą autorzy badania. - Jest to niepokojące, ponieważ cierpienie psychiczne ojca może niekorzystnie wpływać na rozwój potomstwa - zaznaczają.