Na skutek pojawiania się kolejnych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2, globalna walka z pandemią Covid-19 jest coraz trudniejsza. Nic więc dziwnego, że naukowcy z całego świata próbują opracować nie tylko skuteczne szczepionki, ale i leki do walki z chorobą. Wyniki badań nad jednym z nich, prowadzone przez profesora Kin-Chow Changa, zostały opublikowane w magazynie naukowym Virulence.



Autorzy pokazują w nich, że w porównaniu z innymi wariantami Delta charakteryzuje się najwyższą zdolnością do namnażania i najłatwiej infekuje sąsiadujące komórki, a jakby tego było mało, przy koinfekcji z innymi wariantami SARS-CoV-2 (jednoczesnej infekcji dwóch lub więcej wariantów), wzmacnia również ich zdolności namnażania.



Przy okazji prezentują jednak możliwości odkrytego przez siebie nieco wcześniej naturalnego leku antywirusowego o nazwie tapsigargin (TG), który zdaje się blokować różne wirusy, w tym SARS-CoV-2 we wszystkich wariantach i to z taką samą skutecznością.



Jest to o tyle istotne, że jak wynika z przeprowadzonych eksperymentów, Delta mnoży się cztery razy szybciej niż wariant Alfa i aż 9 razy szybciej niż wariant Beta. Jeśli zaś chodzi o koinfekcje, to połączenia Alfa i Delta oraz Alfa i Beta wykazują niebywałą synergię, namnażając się razem dużo szybciej niż dwa osobne warianty.



Zdjęcie Wariant Delta najbardziej zaraźliwy, ale nowy lek świetnie sobie z nim radzi / 123RF/PICSEL

Co jednak najważniejsze, wygląda na to, że już niebawem zyskamy nowe narzędzie do walki z SARS-CoV-2, a mianowicie wspomniany już lek powstający na bazie łoczydła apulijskiego (Thapsia garganica). Wszystkie warianty SARS-CoV-2 zdają się wysoce podatne na jego działanie i jak pokazują badania, już jedna dawka tapsigarginu przed zachorowaniem blokuje pojedyncze infekcje i koinfekcje ze skutecznością na poziomie 95 proc. Co więcej, lek wykazuje też wysoką skuteczność podczas walki z trwającą już infekcją, dzięki czemu będzie bardzo uniwersalnym środkiem do walki z pandemią.