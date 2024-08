Rozpędzona gwiazda przemierza Drogę Mleczną. Leci jak szalona

Obiekt o nazwie CWISE J124909.08+362116.0 został odkryty już kilka lat temu. Jest on bardzo nietypowy (jak na gwiazdę), bo nie ma swojego miejsca w galaktyce. Zamiast tego przemierza Drogę Mleczną z niesamowitą prędkością.

Gwiazda przemierza Drogę Mleczną z bardzo dużą prędkością

CWISE J124909.08+362116.0 to bardzo szybki obiekt. Gwiazda przemierza naszą galaktykę z niesamowitą prędkością około 1,6 mln km na godzinę. Dla porównania prędkość światła to w przybliżeniu 300 tys. km, ale na sekundę. Dla gwiazdy jest to bardzo dużo.

Obiekt CWISE J124909.08+362116.0 jest tak rozpędzony, że z czasem może opuścić Drogę Mleczną. Zostanie po prostu wrzucony z galaktyki. Naukowcy postanowili dokładniej przyjrzeć się odkryciu sprzed kilku lat i ustalili kilka faktów. Pewne pytania są jednak nadal bez odpowiedzi.

Rozpędzona gwiazda może być brązowym karłem

Badania związane z ustaleniem składu czy wielkości obiektu wykazały, że musi to być bardzo niewielka gwiazda. W rzeczywistości naukowcy zakładają także inny scenariusz. Jest nim brązowy karzeł. Co to takiego?



Brązowe karły, których w galaktyce zidentyfikowano już tysiące, są czymś pomiędzy gwiazdami a planetami. Ich masa była zbyt wielka, aby stać się egzoplanetą, ale też za mała na osiągnięcie statusu gwiazdy.

Warto jednak mieć na uwadze, że żaden z brązowych karłów odkrytych w Drodze Mlecznej nie pędzi tak szybko jak CWISE J124909.08+362116.0. Obiekt jest też ubogi w żelazo i inne metale w porównaniu do gwiazd czy innych brązowych karłów. Naukowcy twierdzą więc, że jest to ciało niebieskie o bardzo dużym wieku. Mówiąc prościej, jest bardzo stare. Obiekt badano m.in. z użyciem Obserwatorium W. M. Kecka na Hawajach.

Nie ma też pewności związanej z osiągnięciem tak dużej prędkości. Pewien scenariusz zakłada wyrzucenie z systemu podwójnego, gdzie doszło do supernowej, a więc bardzo olbrzymiej eksplozji towarzyszącej gwiazdy. Nie ma na to jednak jednoznacznych dowodów. W każdym razie niesamowita prędkość CWISE J124909.08+362116.0 z czegoś wynika, bo tak szybkie gwiazdy należą w Drodze Mlecznej do ekstremalnych rzadkości. W celu uzyskania odpowiedzi na dodatkowe pytania potrzeba kolejnych badań.