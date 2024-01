Rusz się w nowym roku. Ten argument powinien przekonać każdego

Co roku w ramach postanowień noworocznych obiecujecie sobie, że zaczniecie się ruszać i w końcu zrobicie formę życia? Naukowcy mają właśnie kolejny argument, który może pomóc w osiągnięciu tego celu. A mianowicie okazało się, że aktywność fizyczna związana jest z wielkością regionów mózgu odpowiedzialnych za pamięć i możliwości nauki. Co więcej, zdaniem ekspertów odpowiedzialnych za badanie ćwiczenia nie muszą być ani zbyt intensywne, ani długotrwałe, aby pobudzić mózg do działania.

Rusz się, a mózg będzie lepiej działał

Naukowcy z Centrum Zdrowia Mózgu Pacific Neuroscience Institute (PBHC) w Providence Saint John's Health Center i Washington University w St. Louis analizowali skany mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) 10 125 osób i okazało się, że osoby, które twierdziły, że regularnie angażują się w jakąś aktywność fizyczną, taką jak chodzenie, bieganie lub uprawianie sportu, miały większą objętość mózgu w określonych obszarach. Obszary te to płat czołowy "podejmujący decyzje" i hipokamp - część mózgu ważna dla przechowywania i obsługi wspomnień. W badaniu zmierzono także całkowitą objętość istoty szarej każdego mózgu, która pomaga mózgowi przetwarzać informacje.