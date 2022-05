W tym tygodniu lek Vaxinia podano pierwszemu pacjentowi w ramach niewielkiego badania klinicznego eksperymentalnego leczenia raka. Terapia bazuje na wiruse CF33-hNIS, zaprojektowanym w taki sposób, aby selektywnie zabijał komórki nowotworowe, jednocześnie wzmacniając odpowiedź immunologiczną. Naukowcy przewidują, że lek może pomóc w walce z zaawansowanymi nowotworami litymi. Wirus został stworzony przez naukowców z Narodowego Centrum Medycznego City of Hope w Kalifornii, a dystrybucją leku zajmuje się firma Imugene Limited.

Vaxinia to tzw. wirus onkolityczny, co oznacza, że preferuje atakowanie i zakażanie komórek nowotworowych. Naukowcy od ponad stu lat mają nadzieję na wykorzystanie tego typu wirusów do bezpośredniego niszczenia nowotworów, choć efekty tych działań są mieszane.

Tym razem podjęto nieco inne próby ataku - wirus CF33-hNIS nie tylko niszczy komórki zmienione nowotworowo, ale także sprawia, że są łatwiej rozpoznawalne przez układ odpornościowy. To podwójne uderzenie - komórki nowotworowe, które nie zostaną wybite przez wirusa, są "dobijane" przez limfocyty układu immunologicznego.

Oczekuje się, że taka strategia pozwoli na zwiększenie skuteczności innych metod leczenia, które również wzmacniają odpowiedź immunologiczną, zwłaszcza w przypadku trudnych do wykrycia guzów litych. Mowa o immunoterapii, która może skutecznie zmniejszać rozmiary guzów nowotworowych okrężnicy, płuc, piersi, jajników i trzustki.

- Wierzymy, że CF33-hNIS może poprawić wyniki naszych pacjentów w walce z rakiem - powiedział adiunkt Daneng Li, główny autor badania z City of Hope.

Vaxinia będzie testowana w badaniu I fazy z udziałem 100 pacjentów z nowotworami z przerzutami lub zaawansowanymi guzami litymi, którzy wypróbowali co najmniej dwie inne metody leczenia. Grupom zostanie podana albo sama Vaxinia, albo Vaxinia w połączeniu z pembrolizumabem, lekiem immunoterapeutycznym. Badania powinny zakończyć się na początku 2025 r.



