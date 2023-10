Samolot zatrzymał się w powietrzu. Spektakularne nagranie

Aby zaobserwować paralaksę, zajść musi kilka warunków, które w dość specyficznej sytuacji lotniczej są łatwe do uzyskania. Pasażer nagrywający wideo znajdował się w samolocie, który miał podobną prędkość i zwrot do obserwowanej maszyny. Dodajmy do tego brak punktów odniesienia (np. niebo czy morze lub ocean) i okazuje się, że prędkość, a w zasadzie ruch staje się dla obserwatora niewidoczny.

Zobacz: WiFi w samolocie

To pozwala odnieść wrażenie, że obserwowany obiekt nie porusza się. Nasze oko nie widzi jego ruchu, ponieważ (w tym wypadku) samolot nie przemieszcza się na żadnym tle ani względem naszej pozycji. Dlaczego widzimy ruch samolotów na tle gładkiego nieba podczas obserwacji z ziemi? Wtedy mamy punkt odniesienia, który wskazuje na taki ruch. W powietrzu pasażer i widzowie filmiku nie mogli tego dostrzec.

Wiszący samolot to norma, choć rzadka

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy zaobserwowano takie zjawisko. Co ciekawe, osoby mieszkające w okolicach lotniska w San Francisco twierdzą, że obserwują zjawisko paralaksy regularnie. Wszystko za sprawą specyficznej procedury lotów wprowadzonej na tamtejszym porcie lotniczym.

Równoległe pasy startowe to specjalna procedura przylotów, którą w 2013 wdrożyło lotnisko w San Francisco. Port ma dwa pasy startowe oddzielone niewielką odległością. Wszystko w celu przeciwdziałaniu niekorzystnym warunkom pogodowym i unikaniu opóźnień. Lądujące samoloty dzieli około 1,5 mili morskiej, a efekt bywa zaskakujący - choć wiszące samoloty to jedynie iluzja, a nie popis nowych technologii czy specjalnych silników.