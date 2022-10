Temat zdrowia psychicznego, zwłaszcza po okresie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas będzie na celowniku naukowców, którzy próbują zrozumieć, jak funkcjonuje nasz mózg. Sami też chcemy kontaktu z naturą, bo niezależnie od wyników badań naukowych, podświadomie wiemy, że natura pozytywnie na nas oddziałuje. Okazuje się jednak, że wcale nie musimy organizować specjalnych wypadów poza miasto. Wystarczy nawet otworzyć okno, żeby posłuchać śpiewu ptaków. A jeśli to niemożliwe - włącz nagranie. To zmniejsza nasz niepokój i irracjonalne myśli.

Wyniki badań, które przeprowadzili naukowcy, wykazują, że słuchanie śpiewu ptaków zmniejsza lęk i paranoję u zdrowych ludzi, ale nie miał wpływu na stany depresyjne. Oprócz miłych dźwięków uczestnicy słuchali również dźwięków ulicznych. Te wyraźnie pogarszały stany depresyjne, zwłaszcza jeśli nagranie zawierało wiele różnych tego typu dźwięków.

Dlaczego ptasi śpiew na nas działa i jak to wykorzystać?

Naukowcy wyjaśniają, że taka reakcja człowieka na śpiew ptaków jest związana z poczuciem bliskości natury, nienaruszonego środowiska naturalnego. Odwraca uwagę od stresorów, które powodują poczucie zagrożenia.

- Ptasi śpiew może być również zastosowany do zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Słuchanie płyty audio CD byłoby prostą, łatwo dostępną interwencją. Ale jeśli mogliśmy już pokazać takie efekty w eksperymencie online przeprowadzanym na uczestnikach siedzących przy komputerze, możemy założyć, że na łonie natury efekt jest jeszcze silniejszy - mówi Stobbe, członek Grupy Lise Meitner ds. Neuronauki Środowiskowej w Instytucie Rozwoju Człowieka im. Maxa Plancka w Berlinie, która bada wpływ środowiska fizycznego na jednostkę.

Niedawno pisaliśmy o tym, że nawet godzinny spacer po lesie zmniejsza stres. Jak dodaje szefowa grupy badawczej Simone Kühn: - Nie możemy jeszcze powiedzieć, które cechy natury - zapachy, dźwięki, kolor lub ich kombinacje - są odpowiedzialne za ten efekt. Niniejsze badanie stanowi kolejny budulec wyjaśniający tę kwestię. - Jedno jest pewne. Natura poprawia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

