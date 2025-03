Zmiany w mózgu były związane z układami dopaminergicznymi i serotoninergicznymi, które odpowiadają za kontrolę nastroju i zachowania kompulsywne. To dodatkowy dowód na to, że smartfony mogą działać uzależniająco. Mimo to, testy psychologiczne nie wykazały znaczących zmian w nastroju ani uczucia silnej potrzeby sięgnięcia po telefon. Część uczestników zgłosiła nawet poprawę samopoczucia, ale różnice nie były na tyle duże, by uznać je za istotne statystycznie.