I wygląda na to, że faktycznie mogła być to ospa prawdziwa, bo jak wynika z badań włoskich naukowców opublikowanych na łamach Microbial Genomics, choroba miała okazję siać spustoszenie już w starożytności. Były one możliwe za sprawą postępu w technologiach sekwencjonowania genetycznego, które umożliwiły naukowcom przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz fragmentów starożytnego wirusowego DNA, co przybliżyło ich do ustalenia, gdzie i kiedy pojawiła się ospa.

A mowa o czterech starożytnych genomach VARV z epoki Wikingów, dwóch historycznych genomach VARV z XVII i XVIII wieku, a także 48 współczesnych sekwencjach VARV sprzed wytępienia ospy w 1980 roku. Dzięki nim byli w stanie cofnąć "zegar molekularny" wirusa i prześledzić, jak zmieniał się w czasie, a także umiejscowić w czasie jego przodka.



Odkryli, że ostatni wspólny przodek wszystkich genomów VARV pochodzi sprzed około 3800 lat lub wcześniej, a przodek wirusa ospy oddzielił się od swoich krewnych około 7700 lat temu. To wciąż pozostawia dość szerokie okno, w którym ospa mogła przenieść się na ludzi, ale przynajmniej zyskaliśmy kolejny dowód, że ospa prawdziwa jest z nami od tysiącleci dłużej, niż sugerowały poprzednie analizy wirusowych próbek DNA.

Wirus Variola może być znacznie, znacznie starszy niż myśleliśmy. Jest to ważne, ponieważ potwierdza historyczną hipotezę, że ospa istniała w starożytnych społeczeństwach podsumowują badacze.