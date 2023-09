Spis treści: 01 Sny jednak nie takie osobiste

02 Przeżycia i doświadczenia kreują sny

03 Bycie ściganym we śnie

04 Porażka - czy to tylko sen?

05 Atak i starcie - obawa przed krytyką?

Sny jednak nie takie osobiste

Sny mają różne znaczenia, jednak ich wspólną cechą pozostaje fakt, że za projekcję odpowiada nasz własny mózg. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że w naszym snach spotykamy znajome twarze, a przeżywane w ten sposób sytuacje mogą odnosić się do naszych życiowych doświadczeń. Na sny wpływają osobiste przeżycia, niekiedy traumatyczne, znaczenie mają też lęki czy obawy.

Sny są związane z problemami, które każdy człowiek ma na jawie. Michael Schredl, kierownik laboratorium snu w Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim w Niemczech

To dość osobista rzecz, mowa wszak o naszych snach. Da się jednak zauważyć, że mimo różnic dzielących nas jako ludzi, pewne wzory snów pojawiają się u różnych osób, nawet kompletnie sobie nieznanych. Większość z nas kojarzy to przedziwne uczucie podczas spadania we śnie, czy brak możliwości ruszenia się z miejsca mimo przebierania nogami. To tylko dwa przykłady, a w rzeczywistości jest ich więcej.

Przeżycia i doświadczenia kreują sny

Wiemy, że dane wydarzenie może mocno zapisać się w naszej pamięci. Często do niego wracamy i niczym dziwnym nie jest fakt, że napotykamy je we śnie. Skąd zatem podobne senne doświadczenia u innych osób? Wszystko wynika z emocji, które mogą być przecież podobne. O ile sytuacje przeżywane przez nas są różne i wyjątkowe, tak towarzyszące temu odczucia już niekoniecznie.

Wszyscy znamy przecież uczucie radości, strachu, lęku, niepokoju czy rozluźnienia. Emocji jest wiele i są one swoistym mianownikiem, który łączy nas z innymi osobami. To właśnie w tym zdaniem naukowców, należy doszukiwać się źródła naszych powszechnych doświadczeń sennych. Które z nich są najbardziej popularne?

Bycie ściganym we śnie

Naukowcy sugerują, że ucieczka przed czymś lub uczucie pościgu (w którym to my próbujemy zniknąć) wiąże się z faktycznymi problemami w życiu codziennym. Mowa tu o rzeczach, przed którymi być może próbujemy zwiać, zamiast stawiać im czoła.

To również wynik uczucia presji ciążącej na danej osobie. Być może sen o uciekaniu sugeruje, że faktycznie nie chcemy wziąć za coś odpowiedzialności, lub naszym zdaniem, zagrożenie jest o wiele bliżej, niż w rzeczywistości.

Porażka - czy to tylko sen?

Jak potwierdził Michael Schredl, porażka (szeroko rozumiana) pojawiała się najczęściej u osób badanych pod kątem występowania nocnych koszmarów. To termin niezwykle szeroki - porażką może być niezrobienie czegoś, nieosiągnięcie oczekiwanego efektu, ominięcie szansy lub spóźnienie się na ważne wydarzenie. Tak czy inaczej, chodzi o ostatecznie uczucie bezsilności i brak możliwości poprawy sytuacji.

Sen o porażce wcale nie oznacza, że w ostatnim czasie coś nam nie wyszło. Psychologiczne podłoże takiego koszmaru powstaje na skutek braku pewności siebie. Z tym mierzą się osoby, które stoją przed ważnym wyzwaniem. Może to być egzamin w szkole, trudne zadanie w pracy czy problem w życiu osobistym. Ostatecznie, porażka we śnie nie jest zwiastunem. Warto to traktować jako lampkę ostrzegawczą, informującą o konieczności uwierzenia w samego siebie.

Atak i starcie - obawa przed krytyką?

Wśród badanych przez Schredla osób sporo raportowało sny, w których głównym tematem była przemoc. Mogła przybierać różne formy, jednak towarzyszące temu emocje były jednoznaczne - strach, obawa i niepokój o swój dobrostan.

Przyczyny takich snów można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy dotyczy faktycznej obawy przed zastosowaniem przemocy wobec naszej osoby, drugi dotyczy strachu przed krytyką, jaka może na kogoś spaść ze strony otoczenia, a nawet najbliższych osób.

Wśród innych częstych i powtarzających się snów wyszczególniono:

Katastrofę

Martwienie się

Inwazję

Dziwne odczucia wobec bycia w nietypowym miejscu

Nieporozumienia

Choroby, zgony

Wypadki

Wyraźnie widać, że choć jesteśmy różni, to w pewnych aspektach mamy zaskakująco wiele wspólnego - zwłaszcza, gdy śpimy.