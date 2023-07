Odkrycia na miarę Nobla

Poprzednie badania w tej dziedzinie zdobyły nagrodę Nobla i skłoniły innych badaczy do zastanowienia się, czy starzenie się komórek można odwrócić, ale bez negatywnych skutków ubocznych. Należy bowiem pamiętać, że chociaż włączenie czynników Yamanaki u myszy sprawia, że gryzonie są zdrowsze, to jednocześnie umożliwienie komórkom zdolności nieskończonego podziału może skończyć się nowotworami.

W nowym badaniu naukowcy szukali więc sposobu na osiągnięcie tych samych wyników, tj. przeprogramowanie ludzkich komórek i odwrócenie ich starzenia, przy użyciu substancji chemicznych, które można przekształcić w lek lub terapię.

I udało się, zespół podczas badań opracował zaawansowane testy do rozróżniania młodych i starych komórek, a także komórek starzejących się, co pozwoliło to zidentyfikować sześć kombinacji chemicznych, które mogą przywrócić przedziałowanie białek nukleocytoplazmatycznych (NCC) i profile transkryptów całego genomu do młodzieńczych stanów.

Do niedawna najlepsze, co mogliśmy zrobić, to spowolnienia starzenia się. Nowe odkrycia sugerują, że możemy teraz je odwrócić. Proces ten wymagał wcześniej terapii genowej, co ograniczyło jego powszechne stosowanie. wyjaśnia jeden z autorów badania, David A. Sinclair.

Nowa metoda pozwala na odwrócenie wieku transkryptomicznego w zaledwie cztery dni - brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe? Trochę tak, bo aktualnie mówimy jedynie o laboratoryjnych badaniach na komórkach i jesteśmy jeszcze daleko od testowania nowej terapii na zwierzętach, a co dopiero ludziach.