Stosuje go Adele i inne gwiazdy. Odchudza i chroni przed demencją

Wegovy i Ozempic bazują na tej samej substancji, czyli semaglutydzie, który wywołuje przyjemne uczucie pełności, naśladując hormon zwany glukagonopodobnym peptydem-1 GLP-1.



Wegovy już znika błyskawicznie z półek. Może być gorzej

Hormon ten przyczepia się do receptorów w trzustce, które stymulują uwalnianie insuliny, co pomaga obniżyć poziom cukru we krwi - te receptory znajdują się również w "ośrodkach nagrody" w mózgu, w tym w obszarach kontrolujących jedzenie, a że semaglutyd może przekraczać barierę krew-mózg, prawdopodobnie bezpośrednio modyfikuje aktywność mózgu.

Duńskie badanie, w którym przez pięć lat obserwowano osoby z cukrzycą typu 2, wykazało, że osoby stosujące semaglutyd lub liraglutyd (inny lek przeciwcukrzycowy) miały mniejszą częstość występowania demencji. Podkreślają jednak, że cukrzyca typu 2 jest silniej związana z otępieniem naczyniowym, a nie z chorobą Alzheimera, czyli najczęstszą postacią otępienia, więc semaglutyd może złagodzić tylko niektóre formy otępienia.

Niemniej jednak dwa badania kliniczne, które rozpoczęły się w 2021 r., mają na celu sprawdzenie, czy codzienne doustne dawki semaglutydu spowalniają postęp choroby u osób we wczesnych stadiach choroby Alzheimera. Rozwój choroby zajmuje dużo czasu, więc na ich wyniki jeszcze poczekamy, ale oczekuje się, że testy zakończą się w 2026 r.