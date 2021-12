Naukowcy z Vanderbilt University odkryli nanocząstki uwalniane z komórek, zwanych supermerami. Zawierają one enzymy, białka i RNA związane z wieloma nowotworami, chorobami układu krążenia, chorobami neurodegeneracyjnymi, a także COVID-19. To znaczny postęp w zrozumieniu roli, jaką odgrywają nanocząsteczki i pęcherzyki pozakomórkowe w przekazywaniu ważnych informacji chemicznych.

- Zidentyfikowaliśmy wiele biomarkerów i celów terapeutycznych nowotworów i potencjalnie w wielu innych stanach chorobowych, które są ładunkiem supermerów. Tym, co teraz musimy zrobić, to dowiedzieć się, jak te substancje są uwalniane - powiedział dr Robert Coffey, starszy autor pracy.



Dr Robert Coffey jest znany na całym świecie z badań nad rakiem jelita grubego. Jego zespół bada, czy namierzanie nanocząstek specyficznych dla nowotworów mogłoby umożliwić szybszą diagnostykę, a więc także skuteczniejsze leczenie.



Nowy sojusznik do walki z pandemią COVID-19

W 2019 r. dr Dennis Jeppesen z laboratorium dr Coffeya wykorzystał techniki do izolacji i analizy małych pęcherzyków pozakomórkowych zwanych egzosomami. Niedawno inny z kolegów dr Coffeya - dr Qin Zhang - opracował metodę izolacji nanocząstek zwanych egzomerami. Teraz dr Zhang postanowił przebadać tzw. supernatant, czyli płyn pozostały po odwirowaniu egzomerów. W wyniku dalszych operacji, otrzymano granulki nanocząsteczek wyizolowanych z supernantantu egzomerów - naukowcy nazwali je mianem supermerów.



- Są one superinteresujące, ponieważ zawierają wiele ładunków, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, że znajdują się w egzosomach - dodał dr Coffey.

Supermery przenoszą większość pozakomórkowego RNA uwalnianego przez komórki, znajdującego się w krwiobiegu. Supermery mogą być nośnikami TGFBI, białka, które w guzach o stałej strukturze sprzyja progresji nowotworu. Białko to może być cennym markerem w płynnych próbkach pobranych od pacjentów z rakiem jelita grubego.



Supermery mogą być także nośnikami ACE2, receptora komórkowego, odgrywającego ważną rolę w wielu chorobach układu krążenia, a także COVID-19. Naukowcy zastanawiają się, czy receptor ACE2 przenoszony przez supermery może posłużyć jako "wabik" na SARS-CoV-2, zapobiegający infekcji.



