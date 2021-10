​Szczepienie przeciwko grypie i COVID-19. Czy można przyjąć zastrzyki jednocześnie?

Wyniki badania ComFluCOV, które zostały przedstawione brytyjskiemu Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), rozwiały wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa przyjmowania dwóch szczepionek jednocześnie. Jednoznacznie wykazały, że preparat przeciwko grypie może być podana jednocześnie z drugą lub trzecią dawką szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.

Jak przeprowadzono badania?

W placówkach NHS w Anglii i Walii zebrano łącznie 679 ochotników powyżej 18. roku życia, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki Pfizer/BioNTech lub Oxford/AstraZenca i oczekiwali na drugą. Naukowcy przetestowali dwie szczepionki przeciwko COVID-19 i trzy szczepionki przeciwko grypie, co łącznie dało sześć kombinacji (jeszcze placebo).



Ochotników losowo przydzielono do poszczególnych grup. Osoby, którym podano placebo po trzech tygodniach dostały szczepionkę przeciwko grypie i odwrotnie. Uczestnicy badań odbyli także rutynową wizytę lekarską w celu omówienia wszelkich działań niepożądanych - najczęściej odnotowano ból wokół miejsca wstrzyknięcia i zmęczenie. W czterech z sześciu kombinacji grup nie stwierdzono istotnych różnic, w dwóch odnotowano niewielki wzrost liczby zgłaszanych działań niepożądanych u osób, które jednocześnie przyjęły szczepionkę przeciwko grypie i przeciwko COVID-19. Reakcje te były jednak łagodne lub umiarkowane.



Badania wykazały, że odpowiedzi immunologiczne na podane szczepionki były trwałe, gdy preparaty podawano jednocześnie.



Warto odnotować, że w badaniu nie wykluczono kobiet w ciąży, a także tych z poważnymi problemami medycznymi, z obniżoną odpornością lub po 65. roku życia. Badanie było reprezentatywne dla populacji osób, które w rzeczywistości mogą zostać zaszczepione przeciwko COVID-19 i grypie.



- To naprawdę pozytywny krok, który może oznaczać mniejszą liczbę wizyt dla tych, którzy wymagają obu szczepionek, zmniejszając obciążenie tych, którzy nie są obciążeni zdrowotnie i zwykle oferuje się im szczepionkę przeciwko grypie - powiedziała Rajeka Lazarus, konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych i mikrobiologii z University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust, szefowa zespołu badawczego.



Wytyczne JCVI są klarowne: tam, gdzie jest to operacyjnie możliwe, szczepionki przeciwko COVID-19 i grypie mogą być podawane jednocześnie.

