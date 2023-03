Szczepionka przeciwgrzybicza to wyższy poziom trudności. Czy powstanie?

Wraz z emisją serialu HBO stworzonego na podstawie gry The Last Of Us, rozpoczęła się dyskusja na temat epidemii spowodowanej grzybem, w tym wypadku cordycepsem, i możliwości jej zatrzymania. W serialu przez ponad 20 lat nie udało stworzyć się szczepionki chroniącej przed zakażeniem i wcale nie jest to takie dalekie od realizmu.

Szczepionka na grzyby

Opracowanie preparatu chroniącego przed zakażeniem grzybami jest bardzo trudne. Wiąże się to z tym, że większość grzybów zmienia swoją postać po odstaniu się do organizmu żywiciela. Tego typu infekcje rozpoczynają się od tego, że do naszego ciała dostają się zarodniki, jeżeli nie zostaną zabite przez nasz układ odpornościowy, zadomowią się na dobre i zaczną rosnąć. Co za tym idzie, zaczynają zmieniać się w nowy typ komórek, których układ odpornościowy już może nie zauważyć.

Mechanizm działania szczepionki opiera się na tym, że dostarczamy bezpośrednio do organizmu osłabioną wersję patogenu po to, aby nauczyć nasz układ odpornościowy go zwalczać przed nadejściem właściwego przeciwnika, silniejszego. Ponieważ komórki grzybicze ulegają transformacjom, opracowanie preparatu zwalczającego je wymaga ogromnego nakładu pracy, ponieważ czasami nie da się przewidzieć, jaki kształt przybierze grzyb, po dostaniu się do organizmu.

Leki przeciwgrzybicze

A co z lekami przeciwgrzybiczymi? Nie są wcale łatwiejsze do opracowania. Jednak naukowcy świetnie sobie radzą z tym zadaniem i dostarczają nam mimo wszystko takie leki. Jednak komórki grzybów są podobne do naszych pod wieloma względami. Co za tym idzie, znalezienie leku, który zabija grzyby, a jednocześnie nie atakuje naszych komórek, jest trudne.

Narastającym problemem jest również to, że wzrasta oporność na środki przeciwgrzybicze, a leki przeznaczone na ich wyeliminowanie już nie działają. Czasami stosuje się leki wzmacniające odporność do walki z grzybami, po to, aby organizm sam mógł wytępić szkodliwe zarodniki. Co w połączeniu z lekami przeciwgrzybiczymi może dać obiecujące efekty.

W serialowej rzeczywistości cordyceps powoduje, że ludzie zmieniają się w swoistego rodzaju zombie, co utrudnia prowadzenie badań. Żeby mówić w ogóle o stworzeniu szczepionki, potrzebne są odpowiednie badania na przyczynach wywołujących zakażenie. Należy poznać procesy, które zachodzą w trakcie rozwoju infekcji, a następnie zdecydować jakiego rodzaju szczepionka sprawdzi się w danym przypadku najlepiej.

Uprawa w laboratorium grzybów jest trudna i czasochłonna, ponieważ trzeba stworzyć warunki jak najbardziej przypominające naturalne. Dostęp do osoby, której organizm wykazał odporność, może pozwolić na opracowanie szczepionki dużo szybciej, ponieważ daje wgląd na to, jakie przeciwciała pomagają w zwalczeniu intruza. Można je łatwo pobrać z krwi lub tkanek żywych takiej osoby.