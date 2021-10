Sztuczna inteligencja pomocą w poszukiwaniach broni na dnie Bałtyku

Bałtyk należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Spowodowane jest to nie tylko jego słabą wymianą wód z oceanem, ale również tym, że na dnie spoczywa 1,6 miliona ton amunicji. Gdyby zebrać całość odpadów i załadować na pociąg towarowy, to taki skład rozciągałby się od Paryża aż do Moskwy.

Działania na morzu podczas obydwu wojen światowych pozostawiły przykry ślad w Bałtyku. Po kilkudziesięciu latach wiele z odpadów zaczyna wchodzić w reakcję z wodą morską i korodują. Skutkiem tego jest wydzielanie się toksycznych substancji zatruwających podwodne środowisko.

Skala problemu jest tak ogromna, że niemiecka firma North.io jako pierwsza postanowiła wesprzeć się w działaniach sztuczną inteligencją. W czym dokładnie pomoże AI?

Sztuczna inteligencja w poszukiwaniach amunicji na dnie morskim

Sztuczna inteligencja pomoże w przeszukiwaniu ponad 50 kilometrów archiwalnych dokumentów, w których mogą być zamieszczone informacje, gdzie podczas wojen były wyrzucane do Morza Bałtyckiego odpady amunicyjne.

Ponadto w ramach unijnego programu BASTA niemiecka firma z Kilonii wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji do dokładniejszego przeszukiwania dna morskiego, analizując znalezione bronie i związki chemiczne.

Niestety rozrzuconej na Bałtyku amunicji jest tak dużo, że całkowite jej zebranie zajmie kilka pokoleń. Szacuje się, że całość działań może zająć nawet 100 lat. Pomimo tak długiej perspektywy czasowej Niemcy nie zamierzają rezygnować z pracy. Zwłaszcza, ze dodatkową motywacją dla działań jest tegoroczna rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca Komisję Europejską do rozpoczęcia usuwania tej broni z Morza Bałtyckiego.

