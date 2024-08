Ta insulina to święty graal cukrzycy. Rewolucja dla milionów chorych

Miliony osób na całym świecie chorują na cukrzycę typu 1, która zmusza ich do przyjmowania insuliny do kilku razy w ciągu dnia. Lekarze podkreślają, że ciągłe wahania pomiędzy wysokim i niskim poziomem cukru we krwi mogą skutkować krótko- i długoterminowymi problemami ze zdrowiem fizycznym, a walka o utrzymanie stabilnego poziomu nie pozostaje bez wpływu na zdrowie psychiczne.

Nawet przy dostępnych obecnie nowoczesnych insulinach osoby chore na cukrzycę typu 1 muszą codziennie wkładać wiele wysiłku w kontrolowanie cukrzycy (...) Insuliny reagujące na glukozę - tak zwane inteligentne - są uważane za świętego graala insuliny, ponieważ są tak bliskie wyleczenia cukrzycy typu 1, jak każda terapia lekowa komentuje dr Tim Heise z panelu doradczego Type 1 Diabetes Grand Challenge.

To właśnie dlatego nowa insulina opracowana przez naukowców nazywana jest "świętym graalem" i rozwiązaniem bliskim wyleczenia cukrzycy typu 1. Mowa o tzw. inteligentnej insulinie, która pozostaje uśpiona w organizmie i zaczyna działać dopiero w momencie, kiedy jest potrzebna. To oznacza, że naśladuje naturalną reakcję organizmu na zmianę poziomu cukru we krwi i większości pacjentów wystarczy jeden zastrzyk w tygodniu!

Inteligentna insulina to rewolucja

To zupełnie inaczej niż standardowe insuliny, które stabilizują wprawdzie poziom cukru we krwi po dostaniu się do organizmu, ale nie są stanie zapobiec przyszłym wahaniom. Nowa insulina (a nawet insuliny, bo takie powstają w kilku ośrodkach) reagująca na glukozę (GRI) staje się aktywna dopiero wtedy, gdy we krwi znajduje się pewna ilość cukru, aby zapobiec hiperglikemii (wysokiemu poziomowi glukozy we krwi) i ponownie nieaktywne, gdy jego poziom spadnie poniżej pewnego punktu, co pozwala uniknąć hipoglikemii (niskiego poziomu glukozy we krwi).