Ta jaskinia jest niezwykła, a jeszcze bardziej niezwykłe jest wejście do niej

Ze względu na to, że trudno dostać się do tej jaskini, została odkryta stosunkowo późno. Na wejście do niej natknął się nurek Henri Cosquer na głębokości 36 metrów. Podjęto wiele prób odkrywania jaskini, co zakończyło się tragiczną śmiercią trzech nurków, zagubionych w podwodnych korytarzach. Po tych wydarzeniach jaskinią zaczęły zarządzać placówki państwowe.

Reklama