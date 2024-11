16 października ratownicy z plaży Coogee we wschodniej części Sydney zgłosili odpowiednim służbom, że na piasku pojawiły się tajemnicze czarne kule, które na pierwszy rzut oka przypominają smołę. Wkrótce podobne obserwacje poczyniono na pobliskich plażach Bondi, Bronte, Tamarama i Maroubra, co spowodowało ich natychmiastowe zamknięcie i podjęcie działań porządkowych.

Zwłaszcza że lokalne władze początkowo obawiały się, że mogą to być toksyczne "kulki smoły", co doprowadziło do wydania serii zaleceń zdrowotnych i ostrzeżeń publicznych. Wstępne badania wykazały, że kule smoły składają się z ropy i gruzu, ale dokładne analizy, których wyniki właśnie poznaliśmy, pokazuje, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. I zdecydowanie bardziej "obrzydliwa", bo jak wyjaśniają naukowcy University of New South Wales, analiza obecnych pierwiastków ujawniła, że składają się głównie z węgla.

A mogły być z kosmosu...

Datowanie radiowęglowe wykazało jednak, że tylko ok. 30 proc. węgla ma pochodzenie kopalne, co sugeruje, że paliwa kopalne nie były głównym składnikiem tajemniczych kul. To co było? Badacze zidentyfikowaliśmy znaczny poziom wapnia i mniejsze ilości różnych metali, a testy spektroskopowe wykazały sygnatury odpowiadające tłuszczom, olejom i cząsteczkom tłustym często spotykanym w szumowinie mydlanej, oleju kuchennym i źródłach żywności.