Pierwszy drewniany satelita został ogłoszony przez Japończyków już wcześniej. Obudowa LignoSat rzeczywiście została przygotowana z takiego materiału. Po kilku latach prac statek został w końcu wystrzelony w kosmos. Wraz z ładunkiem, który trafił na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Pierwszy drewniany satelita LignoSat wystrzelony w kosmos przez SpaceX

Start satelity odbyła się w ramach misji zaopatrzeniowej zrealizowanej przez SpaceX dla NASA. Rakieta Falcon 9 z kapsułą towarową Dragon została wystrzelona w kosmos 5 listopada. We wtorek nastąpiło dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i odbyło się to w pełni autonomicznie.

W ramach ciekawostki warto dodać, że był to już 400. udany start Falconów należących do SpaceX. LignoSat stanowiący część ładunku jest z pewnością ciekawym satelitą.

Zdjęcie LignoSat to japoński satelita z obudową wykonaną z drewna magnoliowego. / Kyoto University / materiały prasowe

Satelita LignoSat to niewielki sześcian o długości krawędzi 10 cm, którego obudowa została wykonana z drewna magnoliowego o grubości około 5 mm. Wykorzystano tu tradycyjną technikę stolarską z Japonii, która nie wymaga kleju oraz gwoździ. Ramka jest zrobiona z aluminium. Statek ma także panele słoneczne, a całość waży około 1 kg.

Drewniany satelita wkrótce opuści stację ISS

LignoSat dotarł na pokład ISS, ale nie będzie testowany wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za około miesiąc ma zostać wypuszczony w przestrzeń kosmiczną. Statek ma spędzić na orbicie okołoziemskiej około pół roku. Po co Japończycy zbudowali satelitę z drewna?

Na orbicie okołoziemskiej rośnie problem kosmicznych śmieci. LignoSat został wykonany z materiałów, które powinny zniwelować zanieczyszczenia, bo statek może zostać z powodzeniem całkowicie spalony w atmosferze i nie będzie przy tym pozostawiać szkodliwych związków. Pod warunkiem, że drewno rzeczywiście najpierw wytrzyma niekorzystne warunki panujące w kosmosie.

W trakcie testów na orbicie okołoziemskiej drewniany satelita zostanie sprawdzony pod kątem odporności na różne temperatury (sięgające 300 stopni Celsjusza) oraz warunki mikrograwitacji. Zebrane dane mają analizować naukowcy z Uniwersytetu w Kioto. Jeśli eksperyment się powiedzie, to satelitów z drewna w przyszłości może być więcej.

