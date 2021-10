Tajemnicze fale z Drogi Mlecznej. Czym jest dziwny sygnał?

Według opublikowanego na łamach "Astrophysical Journal" raportu chiński doktorant, współpracujący z australijskim Unicervisty of Sydney, Wang Ziteng zdołał odebrać za pomocą radioteleskopu ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) dziwne fale radiowe z kosmosu.

Zdaniem autora artykułu "sygnał losowo włącza się i wyłącza. Najdziwniejszą jego właściwością jest bardzo duża polaryzacja. Oznacza to, że jego światło roznosi się tylko w jednym kierunku w danym momencie, ale kierunek ten zmienia się co jakiś czas".

Wang sugeruje, że tajemniczym obiektem emitującym sygnał może być wysoce zmagnetyzowana, rotująca gwiazda neutronowa, emitująca wiązkę promieniowania elektromagnetycznego, zwana pulsarem. Dodaje jednak, że nie zachowuje się on jak typowe ciała niebieskie tego typu.

- Obiekt jest z pewnością wyjątkowy - komentuje z kolei dla CNN współautorka badań, Tara Murphy z Sydney Institute for Astronomy i School of Physics przy University of Sydney. - Emituje jasne światło, potem gaśnie i pojawia się znowu.

Naukowcy przyznają, że za pierwszym razem, kiedy sygnał ucichł, byli przekonani, że zgubili obiekt. Mocno zdziwił ich fakt, że po jakimś czasie pojawił się ponownie na odczytach. Sprzętem, jakiego używają jest radioteleskop Australian Square Kilometre Array Pathfinder, w skrócie ASKAP.

Obecnie badacze mają szansę obserwować ciało przez około 15 minut tygodniowo, ponieważ jego namierzenie jest niezwykle trudne. Ich raport odbił się szerokim echem w świecie nauki i wywołał dyskusję na temat tego, co może być źródłem dziwnych fal.