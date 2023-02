Światła trzęsienia ziemi. Czym są?

Naukowcy są podzieleni w ocenie tego, co powoduje powstanie tych zagadkowych błysków. Część z nich uważa, że światła powstają na skutek naprężenia płyt tektonicznych, które poprzedzają trzęsienie ziemi. Powstaje tam dużo energii, która jest uwalniana do atmosfery i doprowadza do rozświetlenia nieba.