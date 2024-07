Tak wygląda najtrudniejszy labirynt na świecie. Do czego się przyda?

Grupa naukowców ze Szwajcarii i Wielkiej Brytanii stworzyła niezwykle skomplikowany wzór, który wiąże się z innymi ciekawymi odkryciami. Inspirując się ruchami figur szachowych, naukowcy opracowali bowiem strukturę, która jest według nich najtrudniejszym labiryntem na świecie, a wiąże się z obecnością cykli hamiltonowskich i kwazikryształów.

Po co poświęcać czas na pracę nad takim zagadnieniem? Nie jest to bynajmniej układ formowany w celach rozrywkowych, a po to, by rozwijać różne dziedziny nauki, co pomoże rozwiązać palące problemy świata. W jaki sposób?

Reklama

Najtrudniejszy labirynt na świecie. Skomplikowana struktura robi wrażenie

Fizycy skorzystali z zasad geometrii fraktalnej i wytycznych dotyczących gry w szachy, by stworzyć kompozycję, która jest niezwykle złożonym labiryntem — najbardziej skomplikowanym, jaki kiedykolwiek wymyślono.

Ten oryginalny wzór robi wrażenie — a ma robić też coś więcej — stanowić podwaliny do nowych badań z zakresu różnych dziedzin nauki, czy też do opracowywania nowych rozwiązań z sektora przemysłowego — mianowicie pomóc choćby w wyławianiu CO2 wprost z otaczającego powietrza. Jak to możliwe, że tego typu gmatwanina będzie mieć na to wpływ?