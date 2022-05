Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen czy aspiryna, są powszechnie stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych. Nawet jeżeli są przyjmowane w odpowiednich dawkach, niektóre z NLPZ mogą wywoływać nieoczekiwany wpływ na wiele chorób, np. zaburzenia pracy serca czy nowotwory.

Do tej pory uważano, że przeciwzapalne działanie NLPZ wynika wyłącznie z hamowania działania pewnych enzymów. Mechanizm ten nie tłumaczy jednak wielu efektów klinicznych, które różnią się w zależności od rodziny leków. Niektóre NLPZ zapobiegają chorobom serca, podczas gdy inne je wywołują. Niektóre NLPZ mają związek z mniejszą częstością występowania raka jelita grubego, a inne NLPZ mogą mieć różny wpływ na astmę.

Wykorzystując hodowle komórkowe i myszy laboratoryjne, naukowcy z Uniwersytetu Yale odkryli odrębny mechanizm, za pomocą którego pewna grupa leków z grupy NLPZ zmniejsza stan zapalny.

Badania wykazały, że tylko niektóre leki z grupy NLPZ - w tym indometacyna, stosowana w leczeniu zapalenia stawów i podagry, oraz ibuprofen - aktywują tzw. białko NRF2, które wśród swoich licznych działań uruchamia procesy przeciwzapalne w organizmie.

- To interesujące i ekscytujące, że leki z grupy NLPZ mają inny sposób działania niż ten, który był znany wcześniej. A ponieważ ludzie tak często stosują NLPZ, ważne jest, abyśmy wiedzieli, co one robią w organizmie. Nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że nieoczekiwane efekty działania NLPZ są spowodowane przez NRF2 - to wymaga dalszych badań, ale myślę, że nasze wyniki sugerują, że tak właśnie jest - powiedziała Anna Eisenstein z Uniwersytetu Yale, główna autorka badania.

Eisenstein bada teraz niektóre dermatologiczne efekty leków - powodowanie wysypki, nasilenie pokrzywki i pogorszenie alergii - i sprawdza, czy są one wywoływane przez NRF2. Odkrycie to wymaga jeszcze potwierdzenia u ludzi. Jeśli jednak tak się stanie, wyniki badań mogą mieć wpływ na sposób leczenia stanów zapalnych i stosowania leków z grupy NLPZ.