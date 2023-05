Chcesz schudnąć? Pomocna może być akupunktura uszu

Jak przekonywali japońscy badacze z Clinic F podczas prezentacji swoich badań na dorocznej konwencji naukowej European Congress on Obesity w Dublinie, akupunktura jest bardzo skutecznym sposobem odchudzania, a odpowiednie punkty znajdują się w naszych uszach.

Co ciekawe, chociaż w tradycyjnej akupunkturze wykorzystuje się igły, w tym przypadku naukowcy sięgnęli po małe 1,5 mm koraliki (osoby obawiające się igieł z pewnością odetchnęły z ulgą), które przyczepia się do ucha za pomocą taśmy i tym sposobem można je "nosić" przez dłuższy czas.

Badacze zaprosili do eksperymentu 81 dorosłych japońskich mężczyzn w wieku od 21 do 78 lat z nadwagą lub otyłością, średnim BMI 28,4 i wysokim poziomem niezdrowej tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej. Zostali oni dokładnie zważeni i zmierzeni na początku i na końcu leczenia, a pomiary obejmowały masę ciała, procent tkanki tłuszczowej, masę tkanki tłuszczowej, masę beztłuszczową, masę mięśniową, BMI i tłuszcz brzuszny.

Następnie naukowcy zastosowali u nich akupunkturę sześciu punktów na uchu zewnętrznym, reprezentujących przewód pokarmowy, otwór w górnej części żołądka, żołądek, płuca i układ hormonalny, skupiając się na stymulacji nerwów i narządów regulujących apetyt, uczucie sytości i głód (koraliki były wymieniane dwa razy w tygodniu podczas wizyty w szpitalu).

Zdjęcie Akupunktura pomoże w odchudzaniu? Tak twierdzą japońscy badacze / 123RF/PICSEL

To działa? Uczestnicy stracili 10 cm w talii w 3 miesiące

Szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo mężczyźni po trzech miesiącach stracili w pasie średnio 10.4 cm (kto odchudzał się choć raz w życiu, wie jak dobry to rezultat), niemal 3 kg/m² tłuszczu brzusznego i 4 proc. tkanki tłuszczowej.

Nasze odkrycia sugerują, że akupunktura na uchu może pomóc w utracie wagi w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi. Prawdopodobnie akupunktura ma pozytywny wpływ, ograniczając łaknienie i apetyt, poprawiając trawienie i przyspieszając metabolizm komentuje dr Takahiro Fujimoto, który kierował badaniami.

Naukowcy zdają sobie sprawę z ograniczeń badania, które było prowadzone tylko na mężczyznach, małej grupie osób i w krótkim czasie, a do tego zakładało, że uczestnicy postarają się ograniczyć spożycie kalorii i będą prowadzić dziennik, co samo w sobie bywa motywujące, więc trudno ocenić, ile w tym wszystkim akupunktury.

Część ekspertów przekonuje, że... zero, bo akupunktura w ogóle nie działa, co od lat jest przedmiotem wielu sporów. Niemniej w Chinach sięgano po nią już w epoce kamienia i do dziś jest ona szeroko stosowana jako wspomagająca technika leczenia.

Zdaniem jej zwolenników przywraca równowagę fizjologiczną ciała, wzmacnia funkcje układu immunologicznego, pobudza układ krwionośny i łagodzi ból czy naprawia tkanki, a jak możemy przeczytać na stronie Johns Hopkins Medicine, nie brakuje też badań pokazujących jej skuteczność w łagodzeniu wielu różnych przypadłości.