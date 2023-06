Tego nie jedz, bo wywołuje raka. Brytyjscy naukowcy zrobili listę

Jak dowiadujemy się z badania przeprowadzonego przez naukowców Imperial College London, jemy na co dzień zdecydowanie za dużo żywności ultraprzetworzonej, która przynosi fatalne skutki zdrowotne. Co warto podkreślić, w niektórych przypadkach nie mamy nawet pojęcia, że mamy do czynienia z tego typu żywnością, bo przecież chleb to tylko kilka podstawowych składników z mąką i wodą na czele, prawda? No właśnie nie do końca, bo jak się okazuje często należy do kategorii żywności ultraprzetworzonej, która powinna znaleźć się na cenzurowanym.



Tego lepiej nie jedz, jeśli chcesz być zdrowy

Nie tylko ze względu na właściwości powodujące otyłość i obniżoną wartość odżywczą, ale przede wszystkim podnoszenie ryzyka zachorowania na raka - wiele różnych rodzajów raka. W związku z tym badacze apelują o umieszczenie na opakowaniach tego typu produktów etykiet ostrzegawczych o zawartości soli, tłuszczu, cukru i sztucznych dodatków, które spożywane w nadmiernych ilościach mogą być szkodliwe.