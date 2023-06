Wszczepili pacjentce implant do mózgu. Producent implantu zbankrutował i musieli go wyjąć

Australijka chorująca na padaczkę była załamana, kiedy lekarze zdecydowali się usunąć z jej mózgu elektroniczny implant. Powodem było bankructwo producenta urządzenia, co zaczęło stwarzać zagrożenie dla jej życia. To pierwszy taki przypadek w historii, którego opis właśnie trafił do prasy medycznej.

Zdjęcie Producent implantu elektronicznego wszczepionego do mózgu zbankrutował, co spowodowało dramat pacjentów / East News