Tego się nie spodziewaliście! Gry wideo są dobre dla rozwoju mózgu dzieci

Wcześniej przeprowadzone badania koncentrowały się na negatywnych skutkach grania w gry. Jak uważa Bader Chaarani, jeden z autorów pracy pt. "Association of Video Gaming with Cognitive Performance Among Childern", były one w jakimś stopniu ograniczone - głównie przez stosunkowo niewielką liczbę uczestników. Będąc zapalonym graczem, z ciekawością zmierzył się z wyzwaniem przeprowadzenia badania, którym sprawdzono, jak granie wpływa na mózg dzieci.

Aby to zrobić, twórcy badania przyjrzeli się odpowiedziom w ankiecie, wynikom testów poznawczych i obrazom mózgu około 2000 dziewięcio- i dziesięciolatków, których podzielono na dwie grupy: tych, którzy nigdy nie grali w gry i tych, którzy grali przez trzy, lub więcej godzin dziennie. Dlaczego właśnie tyle? Próg ten przekracza wytyczne American Academy of Pediatrics dotyczące czasu ekranowego wynoszącego jedną lub dwie godziny gier wideo dla starszych dzieci.

Dwa zadania przyniosły ciekawe wnioski

Każda grupa była oceniana w dwóch zadaniach. W pierwszym z nich dzieci widziały strzałki skierowane w lewo lub w prawo i były proszone o jak najszybsze naciśnięcie odpowiedniej strony. Kazano im również powstrzymać się od naciskania, jeśli zobaczyły sygnał "stop", aby zmierzyć, jak dobrze potrafią kontrolować swoje impulsy.

W drugim zadaniu, w ramach testu pamięci roboczej, pokazywano im twarze ludzi, a następnie pytano, czy kolejny obrazek pokazany później do nich pasuje, czy nie.

Po zastosowaniu metod statystycznych w celu kontroli zmiennych, które mogłyby wypaczyć wyniki, takich jak dochód rodziców, IQ i objawy zdrowia psychicznego, zespół odkrył, że gracze wideo konsekwentnie wykonywali oba zadania lepiej.

Podczas wykonywania zadań, mózgi dzieci były skanowane za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Jak się okazało, mózgi graczy wykazywały większą aktywność w regionach związanych z uwagą i pamięcią.

Wyniki te sugerują, że gry wideo mogą być związane z poprawą zdolności poznawczych obejmujących hamowanie reakcji i pamięć roboczą stwierdzili autorzy badania.

Badanie będzie kontynuowane, a naukowcy ponownie przyjrzą się tym samym dzieciom w starszym wieku. Przyszłe badania mogłyby też odpowiedzieć na pytanie, czy wyniki różnią się zależnie od gatunku gier, w które dzieci grały.