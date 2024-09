Ten długopis zmienia Braille'a na mowę z dokładnością 84,5 proc.

Ze względu na wysoki poziom trudności, dostępność materiałów szkoleniowych i inne czynniki liczba użytkowników alfabetu Braille'a niepokojąca spada. Naukowcy zaprezentowali innowacyjne urządzenie, które ma szansę to zmienić.

Przyczyn tego niepokojącego trendu upatruje się głównie w ograniczonej dostępności materiałów do nauki, zwłaszcza w regionach oddalonych od dużych ośrodków miejskich. W tym kontekście Braille-tip, małe ręczne urządzenie przypominające długopis i wyposażone w czujnik o długości centymetra, zawierający 19 kanałów zaprogramowanych do odczytywania Braille’a, może okazać się rewolucyjne. Zwłaszcza że podczas wstępnych testów narzędzie osiągnęło imponującą dokładność na poziomie 84,5 proc.

Urządzenie Braille-tip zostało zaprojektowane, aby umożliwić ludziom naukę w sposób niezależny i miejmy nadzieję, że stanie się częścią rozwiązania mającego na celu zwiększenie liczby osób czytających ten alfabet oraz pozwoli czerpać korzyści z umiejętności czytania i pisania wyjaśnił dr George Jenkinson, główny autor badań.

Jak działa Braille-tip?

Sercem funkcjonalności Braille-tip jest jego kompaktowy miękki czujnik dotykowy, który można zamontować na standardowym długopisie. Czujnik ten został zaprojektowany tak, aby dynamicznie wspierać użytkowników w nauce i czytaniu Braille’a. Urządzenie działa dzięki kanałom, które przekazują informacje dotykowe z 19 obszarów pod silikonową membraną do pojedynczej kamery.

Zdjęcie Braille-tip to małe urządzenie przypominające długopis / George Jenkinson / domena publiczna

Ten system pozwala czujnikowi na wykrywanie wypukłych kropek Braille’a na wytłaczanej tekturze. Algorytm urządzenia działa w czasie rzeczywistym, nie opierając się na głębokim uczeniu ani wymagającym szkoleniu, dzięki czemu urządzenie jest przewidywalne, wytłumaczalne i łatwo adaptowalne do innych czujników dotykowych.

Zastosowania praktyczne są ogromne

Zdolność Braille-tip do przekształcania informacji dotykowych na mówiony tekst angielski czyni go potężnym narzędziem dla osób uczących się Braille’a, ale zespół stojący za systemem nie poprzestaje na początkowym sukcesie i już ma plany ulepszenia jego funkcjonalności, aby był łatwiejsze w obsłudze i jeszcze bardziej precyzyjny.

Urządzenie powinno być jak najszybciej testowane przez użytkowników, a prototypy muszą być udostępnione docelowym użytkownikom, aby można było rzetelnie ocenić ich potrzeby oraz potencjalne zastosowania takiego narzędzia stwierdził Jenkinson w oświadczeniu prasowym.

Naukowcy podkreślają też, że potencjalne zastosowania Braille-tip wykraczają daleko poza środowiska edukacyjne, bo Braille to ustandaryzowane i uporządkowane medium komunikacyjne, które można znaleźć w przestrzeni publicznej, na przykład na dworcach, w windach czy bankomatach, więc urządzenie zdolne do jego odczytywania może znacznie zwiększyć niezależność osób niewidomych, które jeszcze go nie opanowały.