Pierwszy przedstawiciel gatunku Homo naledi został odkryty w jaskini Rising Star w 2013 roku. Miał ok. 150 centymetrów wysokości i ważył ok. 50 kilogramów. Jego budowa ciała świadczyła o tym, że mógł być bardzo dobrym wspinaczem. Miał mały mózg, który był mniej więcej trzykrotnie mniejszy od mózgu współczesnego człowieka.





Zdjęcie Tak prawdopodobnie wyglądał gatunek Homo naledi. Naukowcy są pewni, że chodził w pozycji wyprostowanej. / East News

W zagłębieniu jaskini znaleziono szczątki co najmniej czterech dzieci z gatunku Homo naledi, które zostały pochowane w pozycji embrionalnej. Według naukowców najstarsze dziecko miało 13 lat. Naukowcy określili wiek szkieletów na ok. 200 tysięcy lat. To oznacza, że grobowiec w jaskini Rising Star jest starszy o 100 tysięcy lat od podobnych miejsc pochówków, jakie robił Homo sapiens.



Wideo youtube

Zdjęcie Czaszka dziecka Homo naledi, którą znaleziono w Jaskini Morning Star w RPA. / East News

Odkrycia dokonał zespół naukowców z towarzystwa National Geographic. Uczestniczący w badaniach paleoantropolog Chris Stringer nie ukrywa, że odkrycie bardzo go ucieszyło.



Byłem sceptycznie nastawiony do pomysłu, że stworzenie o tak małym mózgu jak Homo naledi mogło tak głęboko wchodzić do jaskini, aby grzebać swoich zmarłych. Jednak zebrany przez nas materiał sprawił, że zmieniłem zdanie. paleoantropolog Chris Stringer

Ciała pochowanych dzieci znaleziono zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym w 2015 roku po raz pierwszy znaleziono szczątki Homo naledi. Naukowcy uważają, że to jedno z najbardziej tajemniczych odkryć dotyczących starożytnych krewnych człowieka. Okazało się, że zwyczaj chowania swoich zmarłych wymagający wyobraźni nie był wynaleziony przez Homo sapiens czyli naszego bezpośredniego potomka, który zaczął to robić 100 tysięcy lat później niż hominidy z jaskini Morning Star.